耶誕送暖 蝦皮攜手30公益團體推百元捐

記者李佩玲／臺北報導

耶誕節將至，蝦皮購物今（17）日宣布攜手30間公益團體發起「百元捐」活動，即日起，民眾透過蝦皮公益平台即可為經濟弱勢兒少募集生活物資、支持偏鄉教育資源、陪伴身心障礙者自立前行，或為寒冬中的長者與流浪動物送上溫飽與安心，也可響應公益團體耶誕節期間的送禮公益活動，讓弱勢族群感受節慶的歡樂與祝福。

蝦皮購物指出，臺灣仍有許多弱勢兒少、獨居長者、身心障礙者及流浪動物，亟需社會各界伸出援手；隨著下半年節慶接連到來、氣溫逐漸下降，年末關懷氛圍逐漸累積，根據觀察，公益募集金額較上半年明顯成長2成，顯見民眾在節慶與寒冷時刻更願意以行動回饋社會、分享溫暖。

迎接耶誕佳節到來，蝦皮購物再度攜手基督教芥菜種會、天主教善牧社會福利基金會、蒲公英希望基金會、臺灣動物保護協進會及臺中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會等30間公益團體合作，發起百元捐，透過蝦皮公益平台，民眾可輕鬆參與多元公益行動，共同打造一個更有愛的耶誕節。

蝦皮購物攜手30公益團體推百元捐活動，讓弱勢族群感受節慶的歡樂與祝福。（業者提供）