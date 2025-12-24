耶誕逛台中必備《台中通》 數位局：專屬優惠陪你吃喝購物過佳節

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】迎接聖誕節到來，逛台中耶誕嘉年華不只好玩、好拍，還要讓大家逛得更超值！台中市政府數位局貼心推出耶誕嘉年華店家優惠，透過《台中通 TCPASS》串聯在地人氣店家，民眾只要前往特約店家消費並出示《台中通》數位市民虛擬卡，就能享有專屬折扣與限定好禮，讓聖誕逛街購物又暖心又省荷包！

由本室油飯，出示數位市民虛擬卡，享9折優惠。（圖/記者廖妙茜翻攝）

數位發展局林谷隆局長表示，《台中通TCPASS》APP整合超過2,600項市政與生活服務，更串聯超過1,500家特約店家，持續打造便利、聰明、有感的智慧生活。今年2025台中耶誕嘉年華以「台中珍甜 角伴耶誕」為主題，數位局特別攜手在地特色店家祭出聖誕限定優惠，讓民眾在參與活動、品嚐美食、挑禮物時，同時也能享受最應景又甜蜜的專屬福利。

朴大哥的韓式炸雞，出示數位市民虛擬卡，結帳享有95折優惠。（圖/記者廖妙茜翻攝）

林局長說，在耶誕嘉年華期間於《台中通》特約店家消費並出示數位市民虛擬卡，就能把優惠帶回家！包括柯達行有限公司消費滿3,000元，贈送相機大清潔組；丸文食品（光復店）來店消費即贈波霸魚鬆球1包；朴大哥的韓式炸雞（綠川店）結帳享95折優惠；《由本室油飯》推出全品項9折優惠。

進舷號飲料鬆餅店，出示數位市民虛擬卡，來店外帶自取鬆餅類享8折優惠。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此外，逛燈區也少不了美食相伴：兄弟倆雞蛋糕出示《台中通》雞蛋糕折抵5元；厚片女孩吐司不限口味、每片折抵5元；進舷號飲料鬆餅店外帶自取鬆餅類享8折優惠；第四市場推出的特色飲品東泉拿鐵享優惠價99元，在享受節慶氛圍的同時，也能大啖台中特色美味。

兄弟倆雞蛋糕，出示數位市民虛擬卡消費，任選一份雞蛋糕可享優惠$5。（圖/記者廖妙茜翻攝）

數位局表示，今年耶誕嘉年華市府精心打造城市節慶氛圍，結合深受大小朋友喜愛的「角落生物（Sumikko Gurashi）」IP，在市區打造可愛又療癒的拍照亮點，邀請市民把握聖誕假期走進中區，沉浸在熱鬧繽紛的耶誕歡樂氛圍中。鼓勵民眾下載《台中通TCPASS》APP（https://gov.tw/qQg ），開啟數位市民專屬優惠，與角落生物一起度過溫馨又歡樂的聖誕佳節！