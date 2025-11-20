耶誕運動派對 球隊、啦啦隊應援

新北年度最潮耶誕運動派對十一月二十二日、二十三日登場，圖為資料照。（新北市體育局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市體育局十一月二十二、二十三日在新北市民廣場以「新北運動潮好玩．歡樂耶誕總動員」為主題，打造年度最熱鬧的耶誕運動派對，邀請多支新北職業運動隊、人氣啦啦隊女孩接力登場，壓軸更由亞洲有氧天王潘若迪帶領全場一起動起來。

體育局表示，自一一０年起每年與新北歡樂耶誕城攜手打造全台最大年末運動派對，活動結合流行運動，也帶入體育表演、運動體驗、市集攤位等多元內容，讓民眾可以在同一場域享受運動、娛樂與美食。今年也邀請職業運動隊到場與粉絲互動，以球星魅力與屬地主義點燃城市運動風氣，鼓勵市民讓運動自然融入生活。

體育局強調，一一四年活動全面升級，兩天舞台內容包含新北國王、新北中信特攻、富邦悍將、新北中纖女排、新北凱撒射箭、新北凱撒女壘、新北航源足球隊等多支隊伍帶來近距離互動；民眾不僅能與球星交流，也能親自體驗射箭、壘球、足球等多項運動，感受專業選手的動力能量。

除了各大職業運動隊的精彩活動，本次安排輔大競技啦啦隊、街舞花式跳繩、救國團舞蹈演出等輪番接力；深受親子喜愛的天竺鼠車車、饗食天堂與台啤雲豹啦啦隊合作的健康洗手運動GO、富邦金控全員Run For Green挑戰也將登場。壓軸時段由潘若迪與ZUMBA甜心恬恬老師陪大家一起燃燒卡路里，讓冬夜瞬間升溫成為熱力主場。

現場有超過四十個特色攤位，其中由迪卡儂打造的「聖誕體能充電站」設置四大任務，只要完成三項即可參加抽獎；親子族群能挑戰「兒童極限體能王」，透過闖關體驗合作與默契。同時活動也招募「新北運動攝影師」，鼓勵民眾用鏡頭捕捉運動派對的熱力，凡上傳照片即可抽GoPro運動攝影機與 FUJIFILM 相印機。