耶誕金價創高 明年挑戰5字頭
國際金價24日盤中以每盎司4525美元再創新高，隨後獲利回吐、金價大幅修正來到4480.6美元。隨2026新年來臨，台北市金銀珠寶商業同業公會副理事長石文信表示，各國央行持續購金，由於黃金扮演儲備貨幣角色，購入的是實體黃金，加上美國ETF中，黃金相關占比為6％，預計明年將擴大至13至15％，等於資產規模翻倍，黃金明年有挑戰5050美元，且成功機率非常高。
石文信進一步分析，美總統川普上任後政策反覆，全球景氣充滿不確定性，加上地緣政治升溫，避險需求升溫，黃金價格仍處多頭格局，明年還會持續創新高。
石文信表示，全球央行的購金熱，是金價今年最大的支撐力道；根據世界黃金協會（WGC）統計至今年10月底數據，全球央行今年累計購金量達254噸，光是10月單月淨購入53噸，較上季成長36％。石文信解讀，美元不再是最值得信賴的貨幣，各國對美國為世界第一強國的信心也在瓦解中，央行持續購金趨勢短期內不會改變。
國際金價以4525美元創高後，即使隨即下殺，但從今年初2650美元起步，累計漲幅達7成。石文信表示，金價近一波漲勢與美國就業數據疲軟有關，推升黃金再創新高。宏遠證券投資顧問引用瑞聯銀行（UBP）報告指出，黃金扮演地緣政治風險的策略性防護資產，明年持續上行，但上行空間有限，漲勢會較今年收斂。
