耶誕金喜在黃博 聽Podcast抽好禮

▲收聽黃金博物館Podcast《什麼情礦》，抽博物館書包。（圖：黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館在溫馨浪漫的耶誕佳節，推出一系列結合線上線下、充滿知識趣味的「耶誕金喜在黃博」活動。十二月二十七日、二十八日的週末假期走進礦山，看展、聽Podcast抽好禮，還能一睹創意金磚耶誕樹，在獨特的歷史氛圍中，感受礦山的魅力與耶誕的歡樂。

黃金博物館館長林文中表示，隨著數位科技的發展，博物館也不斷嘗試創新的活動模式。今年耶誕活動特別結合了「Podcast」數位閱聽與「悠遊付」低碳永續概念，希望打破時空限制，讓民眾無論在線上或線下都能親近礦山文化。

黃金博物館帶來一連串驚喜活動。參加「Podcast金聲有禮」活動，上網收聽《什麼情礦？》Podcast，填寫線上學習單，就有機會把設計感十足博物館書包帶回家。來博物館參加上午十點和下午三點的「耶誕定時導覽贈好禮」活動，皆可獲得一枚帶來財運的金磚造型磁鐵。「耶誕問答集」將大地館二樓常設展的內容化為趣味學習單，完成填答就能參加抽獎，有機會帶走驚喜好禮。想要打卡拍美照嗎？到黃金館參與「金磚耶誕樹打卡活動」，在金磚打造的創意耶誕樹旁，拍下合照並上傳至Facebook或Instagram，Tag黃金博物館帳號並留下「#耶誕到黃博」，即可至金水廣場現領一份美味鬆餅。另外透過「減碳甜心永續活動」，只要下載「EasyWallet悠遊付」應用程式，在金屬工藝館出示減碳存摺加入畫面，即可兌換一份精美小禮。

為了提供最溫暖的耶誕氛圍，活動兩天特別邀請身障街頭藝人陳敦邦與陳奕涵至金水廣場表演，來一場感人又療癒的耶誕音樂饗宴。黃金博物館誠摯邀請民眾一起走進山城，體驗一個最「金」喜、最溫暖的耶誕假期。