耶誕金喜在黃金博物館 歡度不一樣的聖誕佳節

在金磚聖誕樹前打卡Tag，即可換取美味鬆餅

填寫大地館常設展學習單，有機會帶走驚喜好禮

新北市立黃金博物館在溫馨浪漫的耶誕佳節，推出一系列結合線上線下、充滿知識趣味的「耶誕金喜在黃博」活動。邀請民眾12月27日、28日的週末假期走進礦山，看展、聽Podcast抽好禮，還能一睹創意金磚耶誕樹，在獨特的歷史氛圍中，感受礦山的魅力與耶誕的歡樂。

黃金博物館館長林文中表示，隨著數位科技的發展，博物館也不斷嘗試創新的活動模式。今年耶誕活動特別結合了「Podcast」數位閱聽與「悠遊付」低碳永續概念，希望打破時空限制，讓民眾無論在線上或線下都能親近礦山文化。

12月27、28日黃金博物館帶來一連串驚喜活動。參加「Podcast金聲有禮」活動，上網收聽《什麼情礦？》Podcast，填寫線上學習單，就有機會把設計感十足博物館書包帶回家。來博物館參加上午十點和下午三點的「耶誕定時導覽贈好禮」活動，皆可獲得一枚帶來財運的金磚造型磁鐵。「耶誕問答集」將大地館二樓常設展的內容化為趣味學習單，完成填答就能參加抽獎，有機會帶走驚喜好禮。