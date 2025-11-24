耶誕限定大餐！ 雙人火鍋帝王蟹５吃PK飯店爐烤火雞
耶誕節即將來臨，各大餐飲業者紛紛推出限定優惠方案搶客！火鍋店推出「兩人一蟹五吃」帝王蟹套餐，還有肉品買一送一優惠；日式咖啡廳則為單身族群設計精緻一人套餐，最吸睛的是「抹茶栗子草莓冰淇淋舒芙蕾」，特別設計成耶誕樹形狀；飯店吃到飽餐廳更在平安夜與耶誕節當天加碼提供美式爐烤火雞。這些美食選項都能為大家帶來滿滿的節慶儀式感！
耶誕節即將來臨，各大餐飲業者紛紛推出限定優惠方案吸引顧客。從豪華的雙人帝王蟹套餐，到貼心的單人耶誕大餐，再到飯店推出的多國料理吃到飽，各式各樣的耶誕美食選擇應有盡有。特別的是，火鍋店推出兩人一蟹五吃的帝王蟹套餐，還有肉品買一送一；日式咖啡廳則為單身族群設計了精緻的一人套餐；飯店吃到飽餐廳則在平安夜與耶誕節當天加碼提供美式爐烤火雞，讓民眾能夠充分感受節慶氛圍。
火鍋界知名品牌推出耶誕雙人套餐，主餐包含和牛翼板，最大亮點是兩人共享一整隻帝王蟹，並以五種方式呈現，包括刺身、烤腳、茶碗蒸、海鮮盤，最後還有蟹膏煮粥。除了主餐外，耶誕季期間單點任一肉品還可享買一送一優惠。套餐內容相當豐富，還包含前菜如松露山藥海膽、蟹肉鮭魚卵豆腐，以及甜點紅豆鍋餅、菊花豆腐，再加上兩杯飲料。火鍋店經理Michelle表示，這個套餐的銷售增長了五成，若顧客吃不完，餐廳也提供打包服務。另一家日式海鮮火鍋店則推出預訂雞湯可享啤酒買一送一的優惠。日式海鮮火鍋主廚親自為顧客開鍋，提供鮑魚雞湯，還可加購大草蝦三隻及娃娃菜等配料。
針對單身族群，日式咖啡廳特別推出一人份的耶誕套餐，包含主餐、前菜、甜點與飲料，全都是耶誕季限定。其中最吸睛的是抹茶栗子草莓冰淇淋舒芙蕾，特別設計成耶誕樹形狀，搭配草莓抹茶拿鐵，紅綠配色十分應景。此外，飯店業者也積極參與耶誕餐飲市場。有飯店推出多國料理吃到飽的耶誕套餐，在平安夜晚餐以及耶誕節當天的午餐和晚餐時段，加碼提供美式經典爐烤火雞。同時，牛排館則推出耶誕奢華饗宴，主打美國安格斯黑牛濕式熟成45天的肋眼套餐，顧客點購單人或雙人餐還可獲贈葡萄酒。隨著耶誕節即將到來，無論是個人獨享還是與親朋好友相聚過節，這些精心準備的美食選項都能為大家帶來滿滿的節慶儀式感。
更多 TVBS 報導
「月底救星」現身高雄！牛肉麵60元、炒飯40元 饕客搶吃
看衰經濟前景！ 美國感恩節大餐花費少5％ CNN教省錢火雞餐
TWICE驚喜二安！ 限定神曲TT嗨翻全場 3成員「揪吃火鍋」
鹹酥雞買太貴挨罵拜金女！情侶鬧掰業者推「365拜金套餐」
其他人也在看
美式賣場「黑色星期五」開跑！ 祭超殺折扣衝年末業績｜#鏡新聞
美式賣場今天(11/24)起迎接為期一週的「黑色星期五」，限時超殺優惠，大到家電、小到生活用品，統統都有打折，吸引不少民眾一早就搶推購物車進場消費，其中像是冰箱、電視，折扣都超過萬元以上，也引發許多消費者關注，不過以往折扣很大的黃金，第一天沒有任何優惠，也讓會員有些失望。鏡新聞 ・ 5 小時前
只有一天，最低$1限量搶！濕巾、洗衣精、洗碗精 搶便宜攻略一次看
不知道為什麼，家裡那些日常用品永遠都是，沒了才發現要補貨。濕巾、洗衣精、洗碗精、洗髮精、馬桶清潔球等，每次都想說下次要多買幾個囤著，但永遠都在下一次後悔。 現在幫你把8款回購度超高的好物整理起來，全部都是會用到的真實清單，最重要的是，通通限時殺很大，甚至最低$1限量搶，滿額還又送好禮、超贈點，省到荷包樂開懷。Yahoo好好買 ・ 7 小時前
11月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福11月壽星們生日快樂！2025年11月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳，不管是想吃火鍋、燒烤、排餐或吃到飽餐廳通通有，小編整理了壽星優惠餐廳的資訊，包括台中、台北、高雄、台南的餐廳慶祝生日，快來看看有哪些好康的生日優惠！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
CASETiFY黑五超殺優惠！指定款最低5折 村上隆聯名手機殼、掛件限量開搶 iPhone 17配件趁現在入手 吉伊卡哇、線條小狗通通有
想要改變生活氛圍，最快、性價比最高的方式就是換手機殼，畢竟我們一整天手黏在手機上的時間可能比我們牽另一半的時間還要多，換上新的手機殼，馬上生活裡的平凡都會套上各種濾鏡。號稱全年最殺的CASETiFY雙11優惠搶購中！指定手機殼4件享65折優惠最划算，還不包款起來！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
世界大賽G7最狂父與子！兩顆關鍵全壘球成功拋售成為千萬富翁
體育中心／綜合報導在2025年世界大賽第七戰中，道奇靠著兩支關鍵全壘打先追平、再逆轉擊敗藍鳥奪冠，這兩顆具有意義的全壘打球由班恩斯父子檔分別接到。據拍賣公司公布，這兩顆球成交總價為324000 美元（約合新台幣1018萬元）。FTV Sports ・ 3 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 12 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 2 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 9 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 11 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 23 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 小時前