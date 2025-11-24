耶誕限定大餐！ 雙人火鍋帝王蟹５吃PK飯店爐烤火雞

耶誕節即將來臨，各大餐飲業者紛紛推出限定優惠方案搶客！火鍋店推出「兩人一蟹五吃」帝王蟹套餐，還有肉品買一送一優惠；日式咖啡廳則為單身族群設計精緻一人套餐，最吸睛的是「抹茶栗子草莓冰淇淋舒芙蕾」，特別設計成耶誕樹形狀；飯店吃到飽餐廳更在平安夜與耶誕節當天加碼提供美式爐烤火雞。這些美食選項都能為大家帶來滿滿的節慶儀式感！

耶誕節即將來臨，各大餐飲業者紛紛推出限定優惠方案吸引顧客。從豪華的雙人帝王蟹套餐，到貼心的單人耶誕大餐，再到飯店推出的多國料理吃到飽，各式各樣的耶誕美食選擇應有盡有。特別的是，火鍋店推出兩人一蟹五吃的帝王蟹套餐，還有肉品買一送一；日式咖啡廳則為單身族群設計了精緻的一人套餐；飯店吃到飽餐廳則在平安夜與耶誕節當天加碼提供美式爐烤火雞，讓民眾能夠充分感受節慶氛圍。

火鍋界愛馬仕推雙人帝王蟹5吃，加碼店內肉品買一送一。（圖／TVBS）

火鍋界知名品牌推出耶誕雙人套餐，主餐包含和牛翼板，最大亮點是兩人共享一整隻帝王蟹，並以五種方式呈現，包括刺身、烤腳、茶碗蒸、海鮮盤，最後還有蟹膏煮粥。除了主餐外，耶誕季期間單點任一肉品還可享買一送一優惠。套餐內容相當豐富，還包含前菜如松露山藥海膽、蟹肉鮭魚卵豆腐，以及甜點紅豆鍋餅、菊花豆腐，再加上兩杯飲料。火鍋店經理Michelle表示，這個套餐的銷售增長了五成，若顧客吃不完，餐廳也提供打包服務。另一家日式海鮮火鍋店則推出預訂雞湯可享啤酒買一送一的優惠。日式海鮮火鍋主廚親自為顧客開鍋，提供鮑魚雞湯，還可加購大草蝦三隻及娃娃菜等配料。

日式咖啡廳推單身族也能吃耶誕大餐，舒芙蕾做成應景的耶誕樹。（圖／TVBS）

針對單身族群，日式咖啡廳特別推出一人份的耶誕套餐，包含主餐、前菜、甜點與飲料，全都是耶誕季限定。其中最吸睛的是抹茶栗子草莓冰淇淋舒芙蕾，特別設計成耶誕樹形狀，搭配草莓抹茶拿鐵，紅綠配色十分應景。此外，飯店業者也積極參與耶誕餐飲市場。有飯店推出多國料理吃到飽的耶誕套餐，在平安夜晚餐以及耶誕節當天的午餐和晚餐時段，加碼提供美式經典爐烤火雞。同時，牛排館則推出耶誕奢華饗宴，主打美國安格斯黑牛濕式熟成45天的肋眼套餐，顧客點購單人或雙人餐還可獲贈葡萄酒。隨著耶誕節即將到來，無論是個人獨享還是與親朋好友相聚過節，這些精心準備的美食選項都能為大家帶來滿滿的節慶儀式感。

