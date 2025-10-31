耶誕限定開箱！法絨禮盒集結經典甜點、Nespresso倒數月曆儀式感爆棚

（圖／品牌提供）

即將迎接耶誕節，空氣中瀰漫著溫暖與香氣，各品牌紛紛推出節慶限定禮盒，讓甜點與咖啡成為年末最療癒的儀式感代表。職人級法式甜點品牌「法絨 Velvet Patisserie」以台灣手作精神結合法式工藝聞名，今年以「聖誕潛行：小薑送禮計畫」為主題登場，打造出既可愛又充滿巧思的聖誕禮盒；而瑞士精品咖啡品牌 Nespresso 也不缺席，今年再度推出「咖啡倒數月曆」，由肯亞新銳藝術家 Thandiwe Muriu 設計印花圖騰，為聖誕開箱增添濃厚的節日儀式感。

職人級法式甜點品牌「法絨 Velvet Patisserie」以台灣手作精神結合法國甜點工藝聞名，將「職人細節」與「節慶浪漫」完美融合。今年聖誕，法絨以「聖誕潛行：小薑送禮計畫」為主題推出限量禮盒，以聖誕薑餅人為靈感，化身潛行小特務，展開一場溫暖又調皮的節日任務。

（圖／品牌提供）

禮盒設計以「追蹤器螢幕」概念延伸，運用松石綠與蜜桃紅撞色包裝，跳脫傳統聖誕紅綠色調，傳遞節慶中帶點俏皮的摩登感。盒內集結兩款聖誕限定甜點與六款經典人氣甜品，包括兩款節日氛圍滿點的奶油餅乾，「濃抹小樹奶油餅」以日本小山園抹茶粉與法國發酵奶油製作，濃郁茶香與奶香交織，如同冬夜中靜謐的小綠樹；莓好小薑奶油餅」則結合法國草莓粉與薑餅人造型，帶出莓果的自然酸甜與節慶愉悅氣息，每一口都是幸福的聖誕滋味。

禮盒中還集結多款熱銷經典甜點，包括香氣濃郁的「紫薯熔岩奶皇旅人蛋糕」、茶控最愛的「茶梅焙茶旅人蛋糕」、玫瑰花香與焦糖蘋果交織的「玫瑰焦糖蘋果旅人蛋糕」、堅果控最愛的「法式堅果塔」。鹹點部分則有經典人氣組合「起司紅椒杏仁餅乾」以及「伯爵茶鑽石餅乾」。

（圖／品牌提供）

另外，瑞士精品咖啡品牌Nespresso今年再次推出「咖啡倒數月曆」Original與Vertuo系列限量倒數月曆，由肯亞新銳藝術家暨攝影師Thandiwe Muriu設計「咖啡花」印花圖騰，不僅內含三款限量咖啡風味「肉桂羅望子」、「甜杏仁洛神花」、「節慶黑咖啡」，更搭配100%中獎耶誕驚喜卡，最大獎還可獲得價值萬元咖啡機，為每日開箱增添節慶儀式感。

Nespresso 倒數月曆分為Original系列（售價1,780元）與Vertuo系列（售價1,980元）兩款，各含24顆精選熱銷膠囊與節慶限量馬克杯一只。（圖／品牌提供）

Nespresso以「風味即文化」為設計靈感，三款限量咖啡融合不同產區阿拉比卡豆與香氣層次，詮釋冬季的多元風味與節日氣息。「甜杏仁與洛神花風味咖啡」以巴西與哥倫比亞阿拉比卡豆為基底，中焙帶出順滑穀麥香氣，層層綻放杏仁甜香、尾韻則留下細緻幽雅的洛神花香；「肉桂與羅望子風味咖啡」同樣選用巴西與哥倫比亞阿拉比卡豆，揉合肉桂的溫暖辛香與羅望子的糖漬果韻，帶來如節日時街頭瀰漫的烘焙氣息；「節慶黑咖啡與節慶雙份濃縮黑咖啡」嚴選來自盧安達、剛果與肯亞的非洲阿拉比卡豆，交織穀麥甜香、果香與木質調。Original 系列呈現黃色水果香調與細緻焦糖香氣；Vertuo系列雙份濃縮則帶有更深邃的木質調香氣。

Nespresso推出三款節慶限定風味咖啡，搭配肯亞新銳藝術家暨攝影師Thandiwe Muriu以「咖啡花」為靈感創作的六款繽紛印花圖騰包裝。（圖／品牌提供）

（左）Nespresso 集結節慶限定咖啡風味與經典風味推出Original 系列（售價2,380元）與 Vertuo 系列（售價2,090元）兩款節慶限量咖啡組合，為冬日時光增添完整的節慶儀式感；（右）節慶限量咖啡馬克杯（售價1,120元）。（圖／品牌提供）

