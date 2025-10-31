耶誕限定開箱！法絨禮盒集結經典甜點、Nespresso倒數月曆儀式感爆棚
即將迎接耶誕節，空氣中瀰漫著溫暖與香氣，各品牌紛紛推出節慶限定禮盒，讓甜點與咖啡成為年末最療癒的儀式感代表。職人級法式甜點品牌「法絨 Velvet Patisserie」以台灣手作精神結合法式工藝聞名，今年以「聖誕潛行：小薑送禮計畫」為主題登場，打造出既可愛又充滿巧思的聖誕禮盒；而瑞士精品咖啡品牌 Nespresso 也不缺席，今年再度推出「咖啡倒數月曆」，由肯亞新銳藝術家 Thandiwe Muriu 設計印花圖騰，為聖誕開箱增添濃厚的節日儀式感。
職人級法式甜點品牌「法絨 Velvet Patisserie」以台灣手作精神結合法國甜點工藝聞名，將「職人細節」與「節慶浪漫」完美融合。今年聖誕，法絨以「聖誕潛行：小薑送禮計畫」為主題推出限量禮盒，以聖誕薑餅人為靈感，化身潛行小特務，展開一場溫暖又調皮的節日任務。
禮盒設計以「追蹤器螢幕」概念延伸，運用松石綠與蜜桃紅撞色包裝，跳脫傳統聖誕紅綠色調，傳遞節慶中帶點俏皮的摩登感。盒內集結兩款聖誕限定甜點與六款經典人氣甜品，包括兩款節日氛圍滿點的奶油餅乾，「濃抹小樹奶油餅」以日本小山園抹茶粉與法國發酵奶油製作，濃郁茶香與奶香交織，如同冬夜中靜謐的小綠樹；莓好小薑奶油餅」則結合法國草莓粉與薑餅人造型，帶出莓果的自然酸甜與節慶愉悅氣息，每一口都是幸福的聖誕滋味。
禮盒中還集結多款熱銷經典甜點，包括香氣濃郁的「紫薯熔岩奶皇旅人蛋糕」、茶控最愛的「茶梅焙茶旅人蛋糕」、玫瑰花香與焦糖蘋果交織的「玫瑰焦糖蘋果旅人蛋糕」、堅果控最愛的「法式堅果塔」。鹹點部分則有經典人氣組合「起司紅椒杏仁餅乾」以及「伯爵茶鑽石餅乾」。
另外，瑞士精品咖啡品牌Nespresso今年再次推出「咖啡倒數月曆」Original與Vertuo系列限量倒數月曆，由肯亞新銳藝術家暨攝影師Thandiwe Muriu設計「咖啡花」印花圖騰，不僅內含三款限量咖啡風味「肉桂羅望子」、「甜杏仁洛神花」、「節慶黑咖啡」，更搭配100%中獎耶誕驚喜卡，最大獎還可獲得價值萬元咖啡機，為每日開箱增添節慶儀式感。
Nespresso以「風味即文化」為設計靈感，三款限量咖啡融合不同產區阿拉比卡豆與香氣層次，詮釋冬季的多元風味與節日氣息。「甜杏仁與洛神花風味咖啡」以巴西與哥倫比亞阿拉比卡豆為基底，中焙帶出順滑穀麥香氣，層層綻放杏仁甜香、尾韻則留下細緻幽雅的洛神花香；「肉桂與羅望子風味咖啡」同樣選用巴西與哥倫比亞阿拉比卡豆，揉合肉桂的溫暖辛香與羅望子的糖漬果韻，帶來如節日時街頭瀰漫的烘焙氣息；「節慶黑咖啡與節慶雙份濃縮黑咖啡」嚴選來自盧安達、剛果與肯亞的非洲阿拉比卡豆，交織穀麥甜香、果香與木質調。Original 系列呈現黃色水果香調與細緻焦糖香氣；Vertuo系列雙份濃縮則帶有更深邃的木質調香氣。
看更多 CTWANT 文章
星巴克「太妃核果風味那堤」回歸 全家、7-ELEVEN巧克力盛宴登場
台灣蜂蜜登上世界舞台！「安食辣蜂蜜」聯手近20家名店開趴，豆漿油條冰淇淋、紅糟肉、創意調酒通通有！
甜點控暴動！KitKat新口味狂襲全台、LADY M快閃店登場
其他人也在看
「香蕉你個芭樂」！資深喜劇演員「馮導」馮淬帆病逝 享壽81歲
即時中心／林耿郁報導曾主演《福星高照》、《最佳損友》等多部經典香港喜劇的資深演員「馮導」馮淬帆，今（1）日驚傳病逝消息，享壽81歲。消息一出，影迷與演藝圈人士紛紛悼念，更有網友感嘆，一個時代就此終結。民視 ・ 59 分鐘前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 22 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 16 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 天前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前
林芳郁失智親臨現場 賴清德暖舉曝光：我質詢過你「要原諒我哦」
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（31）日下午接見「第35屆醫療奉獻獎得獎人」，特別的是，晚年罹患失智症的醫師林芳郁也親臨現場。據了解，賴總統一到場就先向林打招呼，並致意說，「看起來很勇健、精神很好」。隨後致詞完畢來到拍照環節時，賴清德體諒到林芳郁身體不便，因此特別與林的老同學葉金川，一起前去座位區合照。由於林曾於2008年擔任行政院衛生署長，而當時賴清德擔任立委，也藉此機會對他打趣說，「我以前質詢過你耶，要原諒我哦。」據指出，現場氣氛十分溫馨。 賴清德致詞時表示，在總統府親自接見醫療奉獻獎得主，並表達祝賀與感謝是莫大的榮幸，也代表全體國人感謝所有獲獎人在醫療領域無私的奉獻，為人民的健康提供最好的服務。 賴清德指出，醫療奉獻獎的評選過程極為嚴謹，並非依據門診量或知名度評定，或頒發給名醫，而是頒發給願意在人煙罕至之處持續奉獻、超越自我的醫師或醫療服務人員，該獎項可以說是醫界的典範。他曾擔任厚生會會長並參與過醫療奉獻獎的評審工作，深知獲獎不易。因此，對每位得獎人都非常欽佩，對大家的奉獻更是由衷感激。 賴清德表示，今年獲得「團體醫療奉獻獎」的羅東聖母醫院社區醫學部，駐診地點從宜蘭北端頭城新頭殼 ・ 12 小時前