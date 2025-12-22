南部中心／鄧山田、陳芷萍 高雄市報導

再過幾天就是耶誕節了，21日晚上有不少民眾都在高雄街頭捕捉到好幾輛掛著耶誕燈飾的車輛，其中還有一輛後面拖著馬車車斗，上頭載著一隻黃金獵犬，打扮成麋鹿的樣子，讓人直呼太可愛了。車主表示，他們是一群車友，單純只是想要炒熱耶誕節溫馨的氣氛，也預告25日當天還會再上街遊行。

耶誕燈飾車輛後面拖著馬車車斗，上頭載著一隻黃金獵犬，打扮成麋鹿的樣子，讓人直呼太可愛了。(圖／民眾提供）

「這是什麼啊?為什麼有車長這樣?」民眾過馬路，驚見一台黑色大G，車上掛著閃亮亮的耶誕燈飾，後頭拖著馬車車斗，上頭還載著打扮成麋鹿的一隻黃金獵犬，忍不住驚呼，「上面還有黃金獵犬！哇！好可愛！」地點就在高雄市區的街頭，不少民眾都捕捉到它的身影，不只這一輛，後面還跟著好幾輛的車子，每台車也都是閃亮亮，就像車隊一樣，在大街上遊車河，超級拉風，街頭瞬間充滿耶誕歡樂的氣氛。

耶誕限定! 多車掛閃亮燈飾遊行 載萌犬扮麋鹿遊街

一群車友同好相約，把車子精心打扮，除了燈飾之外，還掛上耶誕樹、雪花貼片、以及麋鹿耳朵，上街遊行，炒熱耶誕節溫馨的氣氛。(圖／車主提供）車主小邱：「我們每一個線去繞的時候，一個一個膠帶這樣去貼，其實也是滿費時滿費工的，自己本身這樣裝飾大概是三個小時。」我們找到其中一輛車的車主，是一間汽車美容的業者，與一群車友同好相約，把車子精心打扮，除了燈飾之外，還掛上耶誕樹、雪花貼片、以及麋鹿耳朵，上街遊行，炒熱耶誕節溫馨的氣氛。車主小邱：「其實我也不認識大家，可是我們因為這個東西因為車，然後想要讓聖誕節更活躍更好玩，所以我們才臨時組建這個遊行的活動，我們25號在高雄也會再來一次，會比現在還要更盛大。」車主也預告25日的路線，預計從大港橋出發，繞行高流，到中央公園，沿著中山路接博愛路到巨蛋，再繞回來，也歡迎民眾到時候上街，和他們一起同歡。

