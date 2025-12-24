耶誕限定！ 耶誕老人嘉義街頭送暖 台東餐廳員工扮「兔女郎」

嘉義街頭出現特別版的耶誕老人，因南部天氣炎熱，他捲起袖子成為「夏天限定版」耶誕老人。（圖／TVBS）

耶誕節限定才看得到的景像!嘉義市一間麵店業者和朋友合作，裝扮成耶誕老人上街發放糖果，還把三輪車改造成「麋鹿雪橇」，另外，台東市一家餐廳，一年一度讓員工們在耶誕節各自裝扮，其中男員工腳踩高跟鞋化身兔女郎，用心裝扮讓顧客都相當驚艷。

嘉義街頭出現特別版的耶誕老人，因南部天氣炎熱，他捲起袖子成為「夏天限定版」耶誕老人。這位耶誕老人駕駛著改造成麋鹿雪橇的三輪車，車後還有一個耶誕老人裝飾，立刻吸引了許多路人的目光。這位忙碌的耶誕老人在發放糖果的空檔中，還得抽空吃點東西補充體力，然後繼續他的送暖行動。

這位熱心的耶誕老人不分白天黑夜地發放糖果，讓收到禮物的民眾們都笑開懷。（圖／TVBS）

麵店業者陳俊良表示，這項公益活動已經持續了6至7年，每年都有耶誕老人朋友幫忙，不僅出錢出力，還提供禮物。這位熱心的耶誕老人不分白天黑夜地發放糖果，讓收到禮物的民眾們都笑開懷。

在台東縣市中心，一家餐廳的員工們則以各種創意裝扮迎接耶誕節。（圖／TVBS）

在台東縣市中心，一家餐廳的員工們則以各種創意裝扮迎接耶誕節。除了傳統的耶誕老人和耶誕樹裝扮外，還有柯南、月光仙子和美少女戰士等卡通人物造型。餐廳員工解釋，這是他們每年耶誕節的特別活動，通常在耶誕節當天或前一天舉行。

顧客們一進門就被員工們的精心裝扮所驚艷，直呼「非常突出、非常可愛」。這家餐廳讓員工們自由發揮創意，打造只有在耶誕節才能看到的特別景象。其中最吸睛的是一位男員工，他身穿粉色套裝，腳踩高跟鞋，化身兔女郎，裝扮相當用心。隨著耶誕節倒數，台灣各地民眾都以各自獨特的方式歡度這個特別的節日。

