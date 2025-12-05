耶誕集章抽獎遭清空！ 北市商業處：誤刪點數已返還

台北市 / 綜合報導

12月開始，台北市街頭隨處都能見到耶誕節的元素，市政府也舉辦一些，耶誕節相關活動，像是北市商業處，辦了集章抽獎活動，讓民眾像玩大地遊戲一樣，到指定位置掃描QRcode集點，只要累計到一定點數，就能參加抽獎；只不過有民眾反映，日前花了很多時間，好不容易快把點數集滿，卻無預警遭到清空，對此，商業處解釋，是集點資料遭到誤刪，現在已經把點數都全數返還。

緞帶裝飾吊球閃閃發光，點綴銀白色的巨型耶誕樹，12月一到台北信義區街頭，到處都充滿濃濃過節氛圍，就連市府也響應耶誕活動，不過卻意外引發一陣抱怨，喀擦集章手機螢幕，由北市商業處辦的集章活動，讓民眾一鍵加入LINE帳號，到48個百貨門市指定位置，掃描QRcode集點就能抽獎，最高送出10萬元百貨禮券。

不過就有玩遊戲的民眾不滿，好不容易花了三天午休和下班，像跑大地遊戲集滿13個章，系統卻通知「請稍後再試」，還被毫無理由清空集點，讓他控訴本來開心有趣的，變得一點都不好玩，而他氣的不只這一個。

記者甘媄心說：「有民眾在參與活動的時候還發現，就算兩個集章的位置，相隔很近，像是我現在這樣，只要走幾步路，就可以到對面的百貨，去掃描集點，但中間卻還要再等10分鐘，也讓他們覺得有點像在原地罰站。」

針對民眾反映，台北市商業處則回應，因為同個分館無法重複集章，所以才以「每間隔10分鐘」設定，為避免民眾誤會也已經微調，本來的通知文字，不過集點怎麼會突然消失，北市商業處也做出解釋。

台北市商業處商業發展科科長蔡惠真說：「有偵測到不正常集章之狀況，爰調整系統，導致有部分民眾集章資料遭誤刪，今日中午前已掌握名單，並已返還原有的集章點數，未來將請技術團隊嚴加注意。」雖然技術層面出錯，後續已經馬上調整，不過難免也讓民眾，純粹參與活動的好心情，稍稍打了折扣。

