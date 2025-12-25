耶誕雲林槍響！ 通緝犯拒捕換車逃 警轟10槍撞逮

12月25日耶誕節當天中午，雲林縣林內鄉發生一起驚險的警匪追逐戰。（圖／東森新聞）





12月25日耶誕節當天中午，雲林縣林內鄉發生一起驚險的警匪追逐戰。警方鎖定一名42歲張姓通緝犯，發現其駕駛懸掛假車牌的車輛，隨即展開圍捕。張嫌不僅拒絕攔查，更試圖衝撞巡邏車，警方見狀果斷以警車衝撞其車頭進行包夾。



在對峙過程中，張嫌拒不下車，甚至企圖掏槍反擊。警方見情況危急，由四名員警對空及朝輪胎連開10槍示警。張嫌趁亂棄車逃逸，並順手騎走民宅前一輛鑰匙未拔的機車繼續逃竄，最終仍被員警撞倒並強勢壓制。

圍捕過程中，一名從警5年的賴姓員警不顧自身安危，第一時間衝上前逮人，導致膝蓋擦挫傷。賴員事後受訪表示：「看到嫌犯拿槍，直覺反應就是衝上去壓制，直到結束後才發現腳部受傷。」



當時現場氣氛緊張，警方大聲喝斥圍觀民眾「有槍！走開！不要看了！」甚至有一名路過的阿伯險些闖入火線。所幸張嫌僅雙膝擦挫傷，送醫後無大礙。這場耶誕節的警匪槍戰，也讓純樸的林內鄉居民飽受驚嚇。

