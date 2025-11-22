耶誕音樂嘉年華來了！「10組表演卡司」曝光 她今年最後一場台北演出在這裡

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

2025 北流耶誕小鎮今年以全新主題「耶誕老公公不在家」回歸，宣布將於12月13日起正式展開一連串冬季活動，包含12月13日、14日暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」；12月20日、21日系列主活動「耶誕音樂嘉年華」，以及12月19日至21日、24日至28日「小鎮市集」，系列活動即將在臺北流行音樂中心文化館、 SUB舞台以及全園區店鋪盛大登場。其中「耶誕音樂嘉年華」 將於SUB舞台集結10組人氣音樂人輪番登場，包括馬念先、鄭宜農、SherryZ鄭雙雙等10組卡司，陪伴觀眾一起迎接耶誕。

鄭宜農今年在台北最後一場演出在北流。（圖／邊走邊聽有限公司提供）

談到參與活動的心情，馬念先笑說：「這幾年耶誕節前後都會有演出工作，沒有什麼特別的回憶。希望今年北流的耶誕活動能讓大家一起留下美好記憶。」首次登上北流 SUB 舞台的鄭雙雙興奮表示：「我超級期待！耶誕節是我每年最喜歡的節日，而且這次要用Full Band跟大家見面，真的等不及了！」她也分享自己對耶誕節的浪漫記憶，「只要家裡飄著熱紅酒的味道，我就會忍不住想大唱耶誕歌，Michael Bublé的歌一下，整個耶誕氣氛就回來了！」

鄭宜農也談到此次參與耶誕小鎮的心情：「這是我今年（2025年）在台北最後一場表演，耶誕節又是我最喜歡的節日，很開心能在年末和大家一起在節慶氛圍中度過一天。」談到耶誕節的儀式感，她表示通常會和朋友相聚、窩在家裡聊天喝自製熱紅酒；而她最難忘的回憶則是去年同樣有演出，但因過敏性氣喘導致喉嚨咳到幾乎不能唱，「那時候發現自己真的不能沒有唱歌，很感激能好好站在台上的每一個時刻。」

