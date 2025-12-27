耶誕風暴襲加州！豪雨引洪水土石流

暴風雨重創美國南加州。（示意圖／unsplash）





耶誕節平安夜不再平靜，一連串暴風雨重創美國南加州。豪雨沖刷，曾遭到野火肆虐的地區，引發洪水和土石流警報，積水灌入民宅，街道瞬間成河，家園被泥沙掩埋，只剩屋頂露出，耶誕連假期間，加州多個郡都宣布進入緊急狀態。

耶誕節期間，加州遭遇連日暴雨侵襲，地區積水迅速惡化，洪水灌進居民家中，居民眼睜睜看著，家園瞬間被土石流吞沒。洪水順著街道急速奔流，大街小巷淹成一片汪洋。

災後民眾返家查看，卻發現房屋已被泥沙掩埋，原本溫馨的家園，一夕之間只剩屋頂。就連停放在屋外的車輛，也被土石覆蓋，只剩車頂可見。

氣象單位指出，這波災情，是受到「大氣長河」影響，大量水氣被導入美國西岸，短短幾天內，為加州帶來數個月的雨量。

美加州災民：「天啊，我連車庫都進不去。」

耶誕節一系列風暴，重創美國加州地區，洪水與土石流警報，接連發布，氣象單位預警，暴雨強風仍將持續。

面對嚴峻天氣，加州當局已有多個郡，宣布進入緊急狀態。