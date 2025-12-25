「耶誕風暴」襲加州！ 恐引發嚴重洪患、土石流

美國加州遭遇強烈風暴侵襲，多地傳出洪水，並發布部分疏散令。（示意圖／Pixabay）





美國加州遭遇強烈風暴侵襲，多地傳出洪水，並發布部分疏散令，超過700萬人面臨最高等級淹水風險，官方也提醒民眾耶誕假期外出需注意安全。

大量洪流夾帶泥沙猛烈沖刷，還有一輛車被水圍困卡在中央。一旁的道路可見部分已經被掏空，電線桿歪斜岌岌可危。

洛杉磯市長凱倫巴斯：「我想對洛杉磯市民說的是，即將進入耶誕連假，請注意安全做好準備，隨時掌握最新訊息。」

美國加州日前遭遇大氣河流，但這場風暴從週三起更加強烈，超過700萬人可能面臨最高級別的豪雨淹水風險。

廣告 廣告

加州居民：「我們每年一月都會遇到聖安娜焚風，但這次真的有點不一樣，算是第一次，這次真的下起大雨，不過我有點嚇到，因為我們早上醒來，就收到突發洪水警報。」

當局警告週三和週四，南加州部分地區，可能會迎來至少一個月的降雨量，加州州長也已經針對野火土地脆弱區發布疏散令與相關警示，由於這場風暴將影響耶誕假期，當地政府也提醒民眾，出門在外小心安全。

更多東森新聞報導

出國注意！聖誕風暴來襲 南加州恐出現極端洪災

影／地產商遇洪水路「賭一把」 1家3口遭捲走罹難

緊盯！馬太鞍溪堰塞湖 新設第3座「微地動儀」上陣

