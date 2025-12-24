耶誕食尚大亂鬥！節慶下午茶.火雞披薩上陣 奢華魚子醬也入菜

圖／shutterstock 達志影像

隨著十二月到來，倫敦街頭迎來濃厚的節慶氣息，各家餐廳也展開創意競賽！有飯店以莎士比亞名劇為靈感，將傳統下午茶變身文學盛宴；更有披薩主廚異想天開，把整頓火雞大餐甚至高貴的魚子醬當成配料鋪滿餅皮。這股大膽、顛覆傳統的「耶誕食尚」，不僅在倫敦街頭掀起話題，也為饕客在冷冽冬日中，送上充滿視覺與味蕾驚喜的節慶饗宴。

五彩繽紛的燈飾點亮了倫敦街頭，冷冽的空氣中瀰漫著濃濃的節慶氣息，隨著耶誕節腳步近了，這座城市的餐廳正忙著把佳節魔力送上餐桌。像是著名的泰姬51白金漢大門套房住宅飯店，今年就以莎士比亞名劇為主題，為傳統下午茶披上了一層華麗的文學面紗。

廣告 廣告

泰姬飯店集團倫敦區經理 露芭：「隨著節慶時節到來，耶誕氣氛也逐漸成形，整個空間都換了裝飾，所以我們也開始思考，該如何讓這段時間變得更特別、具魔幻感，也更適合闔家同樂。於是我們推出了『仲冬夜之夢』下午茶套餐。」

飯店主廚發揮巧思，將常見的英式三明治與司康重新包裝，融入五幕劇的敘事結構，讓整客下午茶就像一齣驚喜連連的午後劇本。這套饗宴不僅承襲了飯店深厚的飲食底蘊，更透過各種耶誕元素，重新詮釋了節慶的甜蜜滋味。

泰姬飯店集團倫敦區經理 露芭：「我們對自家的甜點主廚是相當自豪的，他為耶誕節重新設計了一系列造型糕點，像是迷你耶誕樹幹蛋糕、雪人，還有小愛心等，都是專為今年節日打造的創意點心。」

為了讓視覺更有節慶感，主廚進一步把耶誕裝飾球與馴鹿雪橇，通通幻化成餐盤上的精緻甜點，讓下午茶在視覺上充滿童話色彩，也讓饕客在品嚐時多了一份專屬節慶的驚喜感。

糕點師傅 拉傑普特：「因為是耶誕節，我們特別多加了一道甜點，想說到了節日，大家也不太計較熱量。我們推出了一款耶誕樹幹蛋糕，裡面加入了蔓越莓與杏仁，整體風味相互呼應。」

不過，驚喜可不只停留在三層架上，倫敦的披薩主廚也決定加入這場創意競賽。他們展開一場大膽的味覺實驗，將耶誕飯桌上必備的靈魂食材，豪邁地鋪滿手工麵糰，挑戰饕客對披薩配料的想像邊界。

倫敦連鎖披薩店行政主廚 拉斯波尼：「披薩麵糰上只鋪一層番茄醬，再放上用油和鹽簡單醃過的生孢子甘藍、烤火雞火腿與培根捲香腸，旁邊再搭配一份蔓越莓醬。基本上，我就是把披薩麵糰想成一個盤子，直接把整份聖誕大餐放在上面。」

這款「火雞大餐披薩」的組合雖然奇特，卻在倫敦街頭意外翻紅。而隨著這股披薩創意風潮蔓延，如今，更有餐廳走高級路線，在莫札瑞拉起司上鋪滿炒蛋和魚子醬，儘管每份售價折合台幣兩千多元，依然吸引不少饕客登門嚐鮮。

倫敦義大利餐廳行政主廚 托特利：「這款披薩的靈感來自卡普里島最著名的一家披薩店，我們餐廳本身則位於阿馬爾菲海岸。我們參考了那裡的作法，創作了這款披薩。雖然做法簡單，但風味卻非常豐富。」

面對這股大玩配料的創意熱潮，來自義大利拿坡里的專業職人倒是看得很開，他們認為只要掌握好麵團與烘烤的專業核心，披薩的靈魂其實擁有無限的包容力。

真拿坡里披薩協會行銷經理 利卡多：「你當然可以在披薩上放各式食材，只要遵循國際美食的烹飪準則，每種材料都以正確方式呈現，這樣做出來的披薩仍然算是正統的拿坡里披薩。」

拋開約定俗成，披薩的創作空間似乎也變得更加寬廣。無論是放入一整頓火雞大餐，還是點綴昂貴的魚子醬，這些耶誕限定的創意，雖然挑戰了正統派的味覺防線，卻也為寒冷的倫敦冬日，增添了一抹充滿玩心的節慶鮮味。

更多 TVBS 報導

耶誕餐不怕胖！自製「紅飲＋綠醬」輕鬆減熱量 3招美味又應景

耶誕限定大餐！ 雙人火鍋帝王蟹５吃PK飯店爐烤火雞

看衰經濟前景！ 美國感恩節大餐花費少5％ CNN教省錢火雞餐

連唱42小時！英男「38首耶誕歌曲唱18遍」 破金氏世界紀錄

