耶誕餐桌升級！康普茶跨界、星巴克奢華套餐、艾麗酒店香氛調酒一次看

年末的城市從燈光開始變得溫柔，而餐桌上的味道，也正悄悄換上節慶限定的華麗篇章。從無酒精精釀飲品的崛起，到星級餐廳以層次料理訴說團聚的溫度，再到精品酒店以香氛與調酒交織冬夜氛圍，今年的聖誕跨年，不只是一段假期，更是一場品味與創意的全面升級。

聖誕餐推薦1.EBEN × Texas Roadhouse

今年最吸睛的跨界合作，莫過於 EBEN 生康普茶與 Texas Roadhouse 德州鮮切牛排攜手推出的限定飲品「狂歡橙葡 Legendary Sangria」。以 100% 台灣紅茶為基底，加入橙與葡萄果香，以氣泡構築出清爽層次，成功將原屬於酒精的「餐酒搭配」概念，帶入無酒精領域。

這款生康普茶不僅具備西班牙經典水果酒 Sangria 的節慶印象，又保留 EBEN 一貫的精釀深度。明亮橙香、葡萄酸韻與茶底的醇厚互相交織，在排餐料理間游刃有餘：清爽氣泡可解膩、提升肉汁清甜，適合從前菜喝到甜點。

今年 2025 年 12 月 9 日 至 2026 年 1 月 5 日，Texas Roadhouse 除推出「Legendary Kombucha Bet」互動活動，完成指定任務即有機會免費帶走康普茶外，更同步推出「微醺不醉雙人套餐」與「清醒派對四人套餐」。無論是否喝酒，都能找到最適合自己的餐桌組合。EBEN 以「健康但不無聊」為理念，正在重新定義 Soft Drink 的可能性，讓舉杯成為更自由、更清醒的選擇。

年末怎麼玩？寒沐聖誕酒吧、捷絲旅跨年房，雙城度假一次收藏

聖誕餐推薦2.星巴克典藏 DREAM PLAZA

星巴克典藏 DREAM PLAZA 今年的「耶誕節主題套餐」用料理說故事，即日起至 2026 年 1 月 1 日，賓客可在城市亮燈的季節中，享用由江振誠主廚操刀的節慶套餐。整套餐點由前菜 3 式、主餐 1 道、甜點 2 式與 2 杯飲品組成，其中包含一杯 SIREN'S LOUNGE 精選限定飲品與紅白酒擇一。

最受關注的料理之一，是曾限量推出便引起熱烈討論的「墨西哥烤雞咖哩莫蕾醬燉飯」。主廚以多層次香料煉出濃郁莫蕾醬，包覆炭烤雞肉的焦香與多汁，再以珍珠大麥與甜玉米取代傳統白米，創造出更有嚼勁、更具清甜層次的燉飯基底。

（圖／業者提供）

聖誕餐推薦3.艾麗酒店 × Atelier Cologne

台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店今年以「艾耀聖誕」活動描繪冬季最華麗的篇章。走進六樓的 The Terrace 大廳酒吧，便能感受到法式香氛瀰漫於空氣中——這裡攜手法國精品香氛品牌歐瓏，以六款香水為靈感打造出同名調酒。從前調的柑橘，到尾韻的木質與花香，每一杯都像把香水轉化成液態藝術，「茶花香頌」細膩柔和、「暗語玫瑰」神秘濃郁，而「赤霞橘光」則像把地中海夕陽裝進酒杯裡。賓客可選擇單杯品飲，也能一次品嚐完整套組，再把歐瓏香氛禮品帶回家，為冬夜添上一份撩人的餘韻。

若想把這份浪漫延續到餐桌，LA FARFALLA 餐廳推出的聖誕限定雙人海陸分享餐，正是節慶宴席最奢雅的呈現。主廚以節慶色彩與層次堆疊料理敘事：直火慢烤的 30 盎司牛肋排以舒肥鎖住肉汁，再烤至外層焦香，切開瞬間熱氣帶著迷人香草氣息緩緩散出；威靈頓鮭魚則包裹在金黃酥皮中，刀鋒下滑的剎那，鮭魚與松露奶油白酒醬交織出濃厚卻不失優雅的層次。賓客亦可享用自助吧的豐富選擇，從地中海冷盤、現拌沙拉到節慶蛋糕，一道道甜與鹹的組合把冬季歡聚氛圍推向最高潮。再舉杯品嚐香料熱紅酒，整個夜晚都像被暖意輕輕擁抱。

（圖／業者提供）

