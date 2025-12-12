耶誕馬拉松開跑掀熱潮 2026超早鳥8折限量開搶

（記者陳志仁／新北報導）邁入第二屆的「新北市耶誕馬拉松接力賽」受到跑者青睞，今年吸引近600支隊伍參與；為回應熱烈迴響，新北市政府觀光旅遊局宣布，「2026新北市耶誕馬拉松接力賽」即日起推出限量100名的「超早鳥8折優惠」，活動至12月31日止或額滿即結束，邀全台跑者搶先卡位明年賽事。

圖／「新北市耶誕馬拉松接力賽」的一般競賽組，由「環保謙虛搶第一」奪冠。（新北市政府觀光旅遊局提供）

本賽事採三人一隊接力賽制，全程24.7公里，分為8.4公里、5.2公里與11.1公里三棒，兼具短、中、長距離，適合不同訓練程度的跑者，選擇最能發揮的距離組合；路線結合市中心街廓與團隊接力特色，跑者得以在交通繁忙的縣民大道上奔馳，體驗活動期間難得開放的城市動脈路段。

觀光旅遊局局長楊宗珉表示，「新北市耶誕馬拉松接力賽」的比賽當天，選手在起跑前可於耶誕城主燈前拍照留念，隨後在鳴槍後依序出發，現場氣氛熱烈；今年除接力競賽組外，也設置人氣頗高的變裝組，隊伍發揮創意與團隊默契，增添節慶趣味，完整呈現耶誕馬拉松結合運動與節慶氛圍的特色。

楊宗珉說，「新北市耶誕馬拉松接力賽」與「新北市鐵道馬拉松接力賽」均屬「追」系列賽事，市府將持續深化品牌，打造具代表性的城市接力路跑活動；此次推出的2026賽事超早鳥優惠，除向今年參賽者致意，由於耶誕主題接力賽為年度限定、名額有限，建議有興趣者把握早鳥時段完成報名。

早鳥優惠名額有限，額滿即止；更多報名資訊請上新北市觀光旅遊網、「旅跑新北」與「新北旅客」Facebook粉絲專頁查詢。

