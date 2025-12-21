耶誕馬槽融入原住民特色 阿美族木雕家作品巴黎展出

（中央社記者曾依璇巴黎22日專電）天主教巴黎外方傳教會（Missions étrangères de Paris）在耶誕期間推出各國「馬槽」展覽，呈現耶穌降生場景。今年獲選為主題的作品出自台灣阿美族木雕家Adag（陳權榮）之手。

位於巴黎市中心第7區的巴黎外方傳教會舉辦「來自世界各地的耶誕馬槽展覽」（Crèches du Monde），展示超過75個馬槽，其中在庭院最顯眼位置展示的是Adag的大型木雕馬槽。

廣告 廣告

傳統馬槽呈現耶穌、瑪利亞和若瑟一家，往往還有驢、牛等動物；在Adag的作品中，則是身著原住民服飾的人物，以及更常見於原住民文化的山豬、山羌等。

神父方立天（Étienne Frécon）接受中央社記者訪問時說，巴黎外方傳教會每年耶誕節都會選一個國家來呈現主題馬槽，今年首次選擇台灣，目前也有多位傳教士在台灣服務；他聯絡長年獻身於花蓮的劉一峰神父（Yves Moal），詢問是否認識可幫忙製作馬槽的藝術家，於是找到Adag。

方立天表示，這座台灣木雕馬槽尺寸特別大，巴黎第7區又是鬧區，逛街採購的行人和遊客很多，許多人被這座罕見且新奇的特大馬槽吸引，「他們的反應都很好」。

他笑說，他覺得這座馬槽「特別美」，又極具特色，山豬、山羌等小動物都很可愛。這座馬槽將在展覽後繼續留在巴黎。

對馬槽很有興趣的法國遊客伊芳（Yvonne）特地到巴黎外方傳教會來看展覽。她受訪時表示，第一次欣賞來自台灣的馬槽，能感受到「即便在世界盡頭、在台灣這樣遙遠的國家，基督也在我們中間」。

在法國，馬槽是耶誕節必有的裝飾布置之一，巴黎外方傳教會除了在庭院展出台灣大型馬槽之外，室內另有來自各國的馬槽，大小、材質、表現方式相異，充分顯現不同文化表達同一題材的多元特色。

此外，巴黎外方傳教會還利用櫥窗展示台灣邵族、阿美族、魯凱族服飾。

方立天說：「透過耶誕節展示馬槽的好機會，我們希望介紹台灣原住民文化，因為在台灣本來我們的傳教士也是特別為台灣原住民服務，所以一方面介紹台灣原住民文化，一方面也是分享我們在台灣所做的工作。」

方立天曾在台灣服務10年，一開始在新北市中和區，後來於天主教台灣總修院擔任院長，但也常去花東，很熟悉玉里的環境。如今他回到法國已有4年，但仍與台灣朋友保持聯繫，中文也非常流利。

他說，在台灣的那段時間「是很好的回憶，建立了很深的關係，認識很多教友、非教友等，一想到台灣，就好像想到我的另一個家」。

「來自世界各地的耶誕馬槽展覽」展期至2026年1月10日止。（編輯：張芷瑄）1141222