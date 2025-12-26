耶誕驚喜！自行車遭竊9天 警眼尖瞄到奇蹟找回

〔記者湯世名／彰化報導〕耶誕大禮！1名男子本月17日潛入彰化縣鹿港鎮一處民宅竊走1輛自行車，屋主小孩發現車被偷傷心萬分，警方據報循線追查，鹿港警分局鹿港派出所長詹又霖昨天(25日)在執行巡邏勤務時，突然瞄到路邊1輛自行車與遭竊車輛相符，失主接獲通知趕來認車，對於愛車遭竊9天後還能尋獲，驚喜說「真是最好的禮物」；警方已鎖定特定嫌犯追查。

本月17日晚間有鹿港鎮民發現自行車遺失，且其小孩稱未騎乘自行車外出，請房東協助調閱監視器，赫然發現1名男子潛入住處外將自行車偷走，立即向警方報案。

鹿港派出所長詹又霖昨天下午3點多執行巡邏勤務，行經鹿港鎮永安ㄧ路時眼尖瞄到路邊1輛藍色自行車，驚呼「這不是遭竊的自行車嗎？」確認無誤後，立即動員在現場周邊埋伏，伺機等候嫌犯現身逮人，但嫌犯始終未出現，因此將尋獲自行車的消息通知失主，

失主前來認車時喜出望外說「這就是我被偷的車」，對於愛車失竊9天還能找回，誇讚警方辦案能力，還說這是耶誕節最好的禮物。

