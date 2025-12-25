耶誕驚喜 英國凱特王妃攜夏綠蒂公主合奏鋼琴

（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國凱特王妃（Princess Catherine）與女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）攜手合作，在一段預先錄製的影片中合奏鋼琴，作為今天重播耶誕頌歌活動中的驚喜片段。

法新社報導，畫面中，母女倆並肩而坐，凱特僅使用左手彈奏，而10歲的夏綠蒂則全神貫注地用右手彈奏，兩人共同演奏了蘇格蘭作曲家古柏（Erland Cooper）作品中的一段旋律。

這段演出是在溫莎城堡（Windsor Castle）內錄製，並於英國獨立電視台ITV重播倫敦西敏寺（Westminster Abbey）年度「耶誕節聚一起」（Together at Christmas）禮拜時，在節目一開始播出。

這段鋼琴合奏在活動最初播出時並未出現，因此成為觀眾的意外驚喜。

凱特今年第五度主持這項耶誕禮拜，她是英國王室中最受歡迎的成員之一。

這位43歲的未來王后2024年9月宣布已恢復健康、無癌症跡象，她在2024年3月曾公開表示，正接受未公開類型癌症的化療。

凱特與王位繼承人威廉王子（Prince William）育有三名子女，分別是12歲的喬治王子（Prince George）、10歲的夏綠蒂公主，以及7歲的路易王子（Prince Louis）。（編譯：徐睿承）1141225