耶誕驚魂! 9車連環撞8人受傷 "國1彰化路段"一度大塞車
中部中心／李文華 彰化報導
假日出遊車多，國道一號彰化路段，發生連環車禍，總共三起事故，9輛車碰撞，8人受傷，也造成交通大阻塞，警消到場救援，幸好民眾只是受到輕傷，都還可以自行走上救護車，就近送往台中烏日的醫院治療，至於車禍原因，國道警方還要調查！
國道南下路段一路順暢，但對面北上路段卻是密密麻麻的車流，原來是發生車禍，事故車造成國道交通大打結，消防獲報立刻派遣救護車，只見救護車抵達時，內側車道刷一整排轎車，一看就是連環車禍。
民眾看到救護車，彷彿看到救星，趕緊揮手示意，救護車停妥後，救護人員協助傷者上車，檢查傷勢、包紮傷口。
彰化消防分隊隊員劉展志：「有8名民眾受傷，經過檢傷評估後皆無大礙，就近送往台中烏日林新醫院。」
連環車禍集中在內側車道，警方統計總共三起事故，九車碰撞。（圖／民視新聞）
連環車禍發生在25日上午11點多，地點就在國道一號北上196公里，彰化路段，雖然氣溫溜滑梯，但太陽公公露臉，也還算是好天氣，不少人趁著假期出外走走，警方調查，一名賴姓男子，開在內側車道，疑似沒注意路況，追撞前方四車，接著後面又發生兩起事故。
國道警察員林分隊小隊長陳萬益：「第一起事故賴男88年次，駕駛自小客車行駛內側車道，因未注意車前狀況致撞擊。」
八名傷者送醫治療都沒有大礙（圖／民視新聞）
拖吊車一一把事故車移除，這才恢復正常通行，所幸受傷的八人通通意識清楚，只有輕微擦挫傷，送醫治療都沒有大礙！
