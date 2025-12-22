「耶誕麋鹿車」掛滿燈泡出沒台中 警：違規改裝最高罰1800

台中市 / 綜合報導

耶誕節就快到了，不少民眾趁周末假日，到百貨公司感受耶誕主題的氣氛，他們發現，路上有好幾輛轎車，不但用滿滿的燈泡進行裝飾，甚至還通電發亮，行車視線受到不小影響，警方強調，違規改裝的行為，危害交通安全，最高可罰1800元。

離譜的情況，發生在台中市北屯區崇德路上，畫面上可以看到，轎車的車身，滿滿都是五顏六色的小燈泡，後車窗還有麋鹿造型的紅色耳朵，這輛轎車，並不是停在路邊展示，而是開在路上，吸引不少目光，不過燈泡炫麗的顏色，很容易讓其他用路人 分 心，警方雖然沒有接獲報案，但如果發生車禍，這些應景的裝飾，恐怕就會成為事故的主因。

