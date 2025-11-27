耶誕點燈全台百貨比美 超人力霸王史努比同歡

隨著耶誕節即將到來，各大百貨點亮璀璨燈飾增添節慶氣氛。新光三越全台分店集結60大品牌開設快閃店，並打造各式耶誕造景成為熱門打卡景點；MITSUI OUTLET PARK設置超過5米高的超人力霸王、怪獸角色氣偶、主題聖誕樹攻占社群；南紡購物中心聯合POP MART，推出「蘋安綻Fun幸福相遇」聖誕樹及「奇境幸福輸送帶」聖誕裝置藝術。

新光三越北中南各分店網羅逾60大品牌限定快閃，像是「放克牙寶Fuggler快閃店」、美國超人氣彩虹熊「Funbox CARE BEARS快閃店」、美樂蒂50週年+酷洛米20週年快閃、結合SNOOPY/短尾矮袋鼠等的YOYOGI PICK市集等，組成最強耶誕卡司。

同時聯手日本福岡潮流品牌NO COFFEE，開發出全球獨家「紅絲絨冷萃咖啡」，現場加入貴賓卡會員或貴賓卡以上會員，完成指定任務並扣10點skm points即可免費兌換，還有機會把眾多3C好禮帶回家。

全台分店更設計絕美的耶誕樹造型。台北信義新天地以20米高經典歐式的「傳遞幸福之樹」，15萬顆燈光閃爍交織、搭配全台唯一環繞主樹運行的「星願特快車」，沉浸式燈光秀和香堤大道百萬燈飾一同勾勒出「璀燦大道」。

台中中港店、台南小北門店則以12米雪花耶誕樹，配合雪景和幸福郵筒呈現冬季場景。其中，台南小北門店更推出雪國小火車，新申辦會員、扣100點skm points、卡友消費滿1,000元或11和12月當月壽星即可免費搭乘。SKM Park Outlets高雄草衙以巨型聖誕樹、雪花音樂秀、雪白冰屋村落、超萌北極熊等6大情境營造「雪境童話村」，叮叮電車也化身為耶誕列車滿載著歡笑。

MITSUI OUTLET PARK即日起到3月1日獨家與超人力霸王跨界合作，在北中南3據點，分別以「昭和聖誕派對、守護城市和平、光雪冬日奇蹟」特色主題，展現佳節氛圍，高達5米的超人力霸王及怪獸角色氣偶、主題聖誕樹同步登場。為迎接2026年超人力霸王60週年紀念，3店啟動限定慶祝活動，初代超人力霸王和奧米加將於北中南一共舉辦5場近距離見面會；林口及台南店的商品展售店力推500多款周邊商品任憑挑選。

南紡購物中心攜手POP MART，於A2館1F廣場豎立13.5米高的POP MART「蘋安綻Fun幸福相遇」聖誕樹，以及「奇境幸福輸送帶」裝置藝術，找來POP MART旗下MOLLY火光童話、DIMOO雪球裡的秘密、HIRONO願望清單、LABUBU奇妙旋轉等6位最具人氣的IP角色，組成「你最珍貴」夢幻系列，進行首次的團聚，創造一個充滿溫馨和驚喜的「奇境」。

