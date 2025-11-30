耶誕點燈揭開歲末序曲 黃偉哲預祝市民迎接更美好的全新一年

台南市長黃偉哲出席新營耶誕點燈活動，並預祝市民在新的一年平安順心、喜樂滿滿。（圖／翻攝自台南市政府資訊網）

2025年進入倒數，12月份的耶誕節過後緊接著就是跨年，並將迎來農曆新年。台南市長黃偉哲昨（29）日出席新營耶誕點燈活動時指出，祝賀所有市民在新的一年都有新的發展，平安順心、喜樂滿滿。

《2025幸福台南．耶誕點燈》昨日在民治市民廣場熱鬧登場，活動除有豐富文創市集及親子DIY、小小波麗士、北極熊遊樂氣墊等攤位，並邀請金鐘獎主持人陳凱倫及新光之星謝聖凱、軍中情人周子寒及新營囝仔音樂鬼才鄭進一等藝人精彩演出，吸引眾多民眾前來參與。黃偉哲更於晚間親臨會場，帶領現場貴賓一同點亮耶誕樹

活動由新營活泉教會的耶誕敬拜揭開序幕，接續有萬是幼兒園舞蹈、育德工家職勁歌熱舞及右武衛兒童合唱團演出。舞台節目包括謝聖凱、蔡幸妙與周子寒等人的動人獻唱，而壓軸由創作鬼才鄭進一登場，演唱多首膾炙人口的金曲，為活動劃下精彩美麗時光。

黃偉哲表示，新營耶誕點燈活動舉辦至今已多年，希望透過活動把歡樂帶給市民，讓不論是大朋友、小朋友們，都能在溫馨節慶中共享美好時光。他也提到耶誕節過後緊接著就是跨年，並將迎來農曆新年，整個都是充滿節慶氣氛的時期，他祝賀所有市民在新的一年都有新的發展，平安順心、喜樂滿滿。

