耶誕點燈 台中觀光景點亮起來

山谷燈光節活動結合耶誕節氛圍，打造浪漫又充滿節慶感的冬季亮點。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄∕台中報導

冬季旅遊熱潮升溫，台中多處景點已妝點耶誕燈飾，吸引不少旅客慕名而來。台中觀旅局推薦台中冬季耶誕限定路線，邀請旅客以不同角度感受城市風景與節慶氣息。

觀旅局長陳美秀說，首先推薦民眾搭乘「台灣好行十一路台中時尚城中城線」順遊城中城區，從台中火車站出發，一路遊覽至綠、柳川，欣賞自十二月十二日登場的台中耶誕嘉年華，在草悟道（市民廣場）站下車，即可抵達PARK2草悟廣場。PARK2草悟廣場今年打造多組節慶布置與夜間燈飾，搭配草悟道的綠地與街景，形成最具城市風格的耶誕散步路線；十一號台灣好行路線途經美食一級戰區公益路、審計新村、一中商圈等，美食與節慶氛圍交織出最浪漫的旅行。

另一條親子遊程搭乘「台灣好行六七九台中活力海洋線」，耶誕節即將到來，台中海洋館推出冰雪耶誕主題，與民眾慶祝佳節，在台中港旅客服務中心下車步行至海線的購物中心，購物中心散發著濃厚的耶誕氛圍，前往大呷麵本家、大甲鎮瀾宮，從現代到傳統，一趟旅程帶出家人共享的節慶溫度。

觀旅局推薦民眾搭乘「台中觀光公車一五三谷關線」，晚上在谷關享受溫泉泡湯樂趣，欣賞谷關公園的「山谷燈光節」，體驗如夢似幻的冬日耶誕氛圍，想要參加全台最高跨年─梨山跨年晚會的民眾，開始規劃旅程，迎接二０二六年第一道曙光。

冬季的台中天氣清爽宜人，最適合走進戶外、親近自然的時節。踏上大坑步道、鐵砧山步道健行，或是潭雅神綠園道、東后豐自行車綠廊中徜徉。