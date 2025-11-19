耶誕點燈 家扶兒獲心願禮物

台南家扶小朋友寫下耶誕節心願，繫掛於希望樹上，邀請顧客讓他們心願成真。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

新光三越台南小北門店十八日晚為十二米耶誕樹舉行「耶誕暖心列車」點燈儀式，今年與社會局合辦「心願認養」愛心公益活動，邀請一百位家扶小朋友寫下心願，由客人化身耶誕老公公將認養的禮品送給小朋友，助他們「心願成真」。

儀式由市府社會局社家科科長郭元媛、北區區長潘寶淑、小北門店長莊春娥、成德里長王登炎聯袂點燃。現場邀請六位家扶小朋友代表寫下心願，繫上卡片，其中有位小朋友的心願是：希望阿嬤有一件冬季外套，令人感動。

主辦單位表示，台南家扶一百位小朋友陸續會將心願寫在小卡上，再懸掛在耶誕希望之樹，民眾也可至一Ｆ服務台耶誕希望之樹挑選心願小卡，為孩童送上最有溫度的心願禮物。耶誕樹將一直閃亮至明年一月四日。

新光三越小北門店十二米高的耶誕樹昨天正式點亮，將一直華麗至明年一月四日。（記者陳俊文攝）

台南大遠百二０二五「遠百愛分享聖誕公益點燈」活動訂十二月一日晚在台南大遠百一Ｆ百老匯劇場舉行，今年的公益主軸仍是捐愛心運動鞋給偏鄉小朋友。