耶誕！美1.2億人出遊.風暴襲加州 最夯禮物：盲盒
對歐美民眾最重要的時光耶誕節，倒數三天！今年，美國汽車協會預估，當地將有超過1億2240萬人出遊超過80.5公里。然而，天公不作美，這一周內3波風暴系統，一個接著一個橫掃美國西岸的加州；剛過去的周末兩天，加州北部的雷丁市，就降下近一個月的雨量，至少1人在洪水淹沒的車輛中喪命。耶誕將至，今年最熱門的禮物也登上討論，第一名是盲盒，尤其是盲盒之王，泡泡瑪特的Labubu。
對很多人來說，這是一年中最美好的時光。美國汽車協會（AAA）預估，從18日起到2026年1月1日，將有超過1億2240萬人出遊超過80.5公里。
美國汽車協會發言人：「我們預計再創紀錄。」
AAA預估，近1.1億人開車出行，超過800萬人搭機，近500萬人會使用其他交通工具，如巴士或火車。只不過在這個繁忙的假期旅遊季，美國西岸的加州，碰上風暴攪局。車開在路上，今年人們會率先聽到的耶誕新曲，是「咕嚕咕嚕」。
加州奧克蘭市民眾：「天氣實在變幻莫測，我們這海拔高的地方，比我平常習慣的降雨量，來得更高。」
首波風暴正在橫掃加州北部。在當地的雷丁市（Redding），過去一個周末，降下近一個月的雨量，1名74歲老翁，在洪水淹沒的車輛中喪命。而雷丁市所在的沙斯塔郡（Shasta County），尤其受創嚴重。
加州沙斯塔郡目擊者：「X，我不知道我們能否趕回家參加耶誕聚會。(我的兒子)艾德瑞安走過去，到路中間，他不小心跌進一個6英尺(1.8公尺)深的一個洞，幸好他活下來了。」
在加州北部的另一個郡，洪水淹及員警的胸膛。雨、雪、洪水三面夾擊的天氣，將貫穿耶誕節的這一周。
CNN記者：「暴雨和潛在洪水，周二預計(12/23)將在北加州持續，接著，第二波影響範圍更廣(由大氣河流推動)的風暴，全面來襲，重擊整個州。根據美國國家氣象局天氣預報中心，周三(12/24)，南加州超過1700萬人將面臨等級3(共4級)的淹水威脅。而接下來，另一波大氣河流也將來襲，使風暴天氣持續到周五(12/26)。洛杉磯市在短短一周內，可能降下相當於2個月，甚至接近半年的雨量。」
其中要注意的是12月24日平安夜，南加州洛杉磯（Los Angeles）、聖伯納地諾（San Bernardino）和聖巴巴拉（Santa Barbara）的山區，預計面臨罕見的最高等級4級的淹水威脅。
CNN氣象主播 范丹（Derek Van Dam）：「最高級別的警報相當罕見，根據天氣預報中心，它們每年平均出現不到4%的天數，但卻造成1/3的洪水死亡案例，和80%的洪水相關財產損失。」
其中在洛杉磯，當局已針對遭野火重創的地區，發佈撤離命令，包括1月的伊頓（Eaton）和太平洋斷崖（Palisades）災區；在這2處的致命性野火，合計燒毀16246棟建築。
今年加州人回家的路，恐怕遙遠，但心中可以期待，躺在床邊長筒襪裡的那份禮物。
美國民眾：「Labubu開箱。是粉紅色的那隻嗎？啊！」
今年最夯的耶誕禮物，非「盲盒」莫屬，特別是盲盒之王，泡泡瑪特（Pop Mart）的Labubu！
美國民眾：「新的一天，新的盲盒。」
其他包括三麗鷗的凱蒂貓（Hello Kitty）、泡泡瑪特的哭娃（Cry Babies），和孩之寶（Hasbro），一樣相當熱門。摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，因所謂「Kidults」（Kid+Adult），也就是童心未眠的成人族群推動，盲盒已經是一個超過1000億美元，約新臺幣3.1兆元的產業。它的最大魅力，就在未知。
CNN記者：「它們的最大魅力就在，你永遠不知道內容物，直到你把它打開，這就是多巴胺經濟的一部分。就如賭博一般，公司透過盲盒驅動你大腦的獎勵系統，而打開盲盒得到的瞬間滿足，會讓消費者欲罷不能。」
盲盒的運作邏輯，就如同電玩糖果傳奇（Candy Crush）和抖音（TikTok），會讓人們想一玩再玩。不過今年最熱門的耶誕禮物，不只盲盒，還有懷舊玩具。到現在歷久不衰的，包括1959年在紐約玩具展首次亮相，美泰兒公司（Mattel）標誌性的芭比娃娃。
節目片段：「它風靡全球。」
1974年發明，全球已售出約五億個的魔術方塊（Rubik's Cube），還有1932在丹麥創立，已近百年歷史的品牌Lego旗下產品。
不過，「那些年」收到的一些耶誕玩具，的確已經是時代的眼淚。回到1932年，當時的小朋友最愛溜溜球，而1970和1980年代，電視當道，螢光幕角色為主題的玩具是大熱門，尤其《星際大戰》系列；1990年代末期的新寵兒，是電子機器人玩具菲比精靈；2018年左右，風靡一時的是史萊姆，現在則是進到Labubu的全盛時期。耶誕熱門玩具，也世代交替。
