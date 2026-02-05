耽美劇《星光燦爛的你》開鏡 韓晨、羅奕傑組「雙塔CP」

耽美劇《星光燦爛的你》開鏡。（圖／影娛人）

耽美劇《星光燦爛的你》正式開拍，卡司包括韓晨、羅奕傑、曾少宗、陳彥廷、林亭莉、鄭穎、樂團四分衛主唱陳如山、徐瑋澤與吳震亞，共同講述一段橫跨青春、成長與救贖的故事，角色在破碎的現實中，透過犧牲與守護，對抗世界冷漠的同時，成為彼此眼中最燦爛的光。

主CP由平均身高190公分的韓晨與羅奕傑搭檔，兩人皆是首次挑戰BL題材。韓晨詮釋街頭少年，羅奕傑挑戰鋼琴師的角色，兩人下足了功夫，一個體驗生活日夜顛倒、過完今天再說看似樂觀卻厭世的人生，一個得讓平時活潑的自己完全靜下來彈鋼琴。拍攝前便私下以角色狀態相約北海岸「約會」，喝咖啡談心培養感情。韓晨笑說，發現羅奕傑是「有苦不說」的類型，而長時間相處後，2人逐漸敞開心房，發現彼此其實都很感性，甚至在表演課上一起爆哭落淚，情感連結迅速升溫。

廣告 廣告

韓晨（左）和羅奕傑（右）在《星光燦爛的你》配對。（圖／影娛人）

韓晨來自伊林模特兒經紀公司，曾參與台韓合製選秀節目《SCOOL》，雖未成功出道，但憑藉高挑外型與舞台魅力持續獲得戲劇與廣告機會；羅奕傑則出身《原子少年1》，已有戲劇與實境節目參與經驗。劇中還有「助攻手」鄭穎推動2人感情線發展，儘管角色暗戀羅奕傑，她坦言：「看到喜歡的人沒有結果，也會難過。」

另一條備受矚目的情感線，是由曾少宗與陳彥廷演繹的「大哥與小弟」。曾少宗飾演的角色身處江湖與父權壓力的夾縫中，在那個身不由己的世界裡，「愛誰」本身就是一種致命的風險。他必須壓抑真實的情感，在理智的武裝下隱藏最深切的渴望。曾少宗與陳彥廷將演繹這種在危險邊緣不斷試探的情慾，勾勒出成人世界中無奈卻深刻的情感拉扯。這份虐戀展現了在動盪與黑暗中，即便愛得舉步維艱，依然有人選擇在荒蕪中守護心中的那一抹溫柔。

林亭莉（中）突破以往演出表現，在《星光燦爛的你》飾演曾少宗（右）身邊的女人。（圖／影娛人）

首次挑戰「大哥女人」角色的林亭莉表示，過去多演出女兒或學生類型角色，這次從妝容到服裝都是全新嘗試，是一次突破。曾少宗也笑說：「定裝時看到她完全就是角色的樣子，性感又有女人味，很有挑逗感。」

此外，陳如山在一場喝醉爆打兒子的戲碼幽默表示：「製片開玩笑要我往死裡打，但我兒子192公分，我可能反而被他打！」同樣來自伊林的徐瑋澤，首次挑戰反派，在劇中不斷挑釁韓晨，興奮的說：「和韓晨本來就認識，難得有機會『修理他』，非常期待演出不一樣的角色。而過去常演出角頭角色的吳震亞，這回轉型飾演暖心麵店老闆，笑說：「這次不會被討厭了，難得演這麼溫暖的角色。」本劇期待在2026第四季跟大家見面。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

心疼老婆生3胎 尪主動結紮「妻又懷4寶」他傻眼了！醫院揭原因

一部劇換一條命！ 北韓高中生偷看《魷魚遊戲》被當眾處決

姓名有「驫」卻沒優惠？ 六福莊致歉：含三隻馬即可免費住黃金套房