【耿繼文/專欄】一匹馬換一生情義：從張光晟的千年風骨，看今日人性與國運

【耿繼文/專欄】公元755年11月9日，唐朝平盧（遼寧朝陽市）節度使安祿山（東胡人），起兵15萬自范陽（北京市）南下，步騎兵全是當時最精銳的野戰部隊，戰鼓聲震動大地，由於唐朝太平已久，不知道什麼是戰爭，突然聽到安祿山兵變，都驚恐慌亂成一團，不是敗逃就是投降，唐玄宗李隆基命名將哥書翰（父突厥母東胡）在潼關（河南陝西山西三省交會處，為軍事重鎮）抵禦安祿山，失利，潰敗的時候，將領王思禮所騎的馬，被流箭射死，一位騎兵張光晟看到，跳下馬，把馬交給王思禮，王思禮問他姓名，張光晟不肯透漏，即行離去，消失在亂兵塵埃中，王思禮記下他的容貌，脫困後到處查訪，都找不到。

中華民國退休警察協會前總會長耿繼文。（翻攝自耿繼文臉書）

3年多後，公元759年7月，唐肅宗李亨命王思禮接管河東節度史（總部在太原），有人向王思禮檢舉代州（山西代縣）刺史辛雲京的過失，王思禮大為震怒，辛雲京恐慌憂懼，不知如何是好？張光晟正好是辛雲京的部屬，對辛雲京說：「王思禮節度使在潼關兵敗遇險時，我曾把自己的馬給他，助其脫困，但我從來沒有提起，為的是不願以此取得賞賜，現在您情況緊急，請讓我前去晉見王思禮，一定可以為您化解危機。」辛雲京大喜，命他前往。張光晟去晉見王思禮，還沒有說話，王思禮一眼就看出他是誰，喊說：「你不是我的老友嗎？我找你這麼久才找到你！」王思禮握住張光晟的手，流下眼淚說：「我之能有今天，全是你，這幾年我一直都在找你。」於是請張光晟跟他同榻而坐，結拜爲兄弟。等到王思禮心情比較平和的時候，張光晟才轉述辛雲京被檢舉的事。王思禮說：「辛雲京所犯的錯誤，不算太小，但是今天為了老友的緣故，我不再追究。」當天就擢升張光晟為作戰兵馬使，並饋贈他很多金銀田產。

張光晟在歷史上只是個騎兵小卒，極為平凡，但這段感人的史事卻讓人覺得他是不平凡的偉大，他自己臨危猶願助人解難，施恩不圖報的風骨與為人解難的義氣，人世間幾稀？他不為自己，而是為別人著想，太難得了；主角之外的辛雲京，若非有這麼一個忠誠的部屬，相信他的結局是不樂觀的。

張光晟也好，王思禮也好，後來的辛雲京也好，他們的正派、達理、不忘恩、重情義，讓人溫暖，讓人尊敬。後來辛雲京當上河東節度使，為了感恩張光晟，推薦張光晟擔任代州刺史，而張光晟不負重望治理有成，我們看到好人有好報，看到正向循環，雖千年後仍覺感動。歷史上這段正面感人的情節，少有人知道，但相信是大家樂見推崇的，然而對照這段溫暖的人性光輝，今日台灣社會卻令人憂心。

近年來隨著政權的更迭，「去中化」切斷了歷史的價值與傳承，禮義廉恥漸被遺忘，教育與道德體系變質，當權者以權謀利，政客以欺瞞為手段，法律正義痿縮偏斜，死刑不執行，詐騙不修法予以重刑，道德敗壞，邪惡充斥，男不男女不女，社會漸漸缺乏誠信⋯⋯。當國家陷入大罷免的內耗與少數大法官釋憲的摧毀國家制度，我們看到的是人性光輝的消失與金權政治的膨脹。

一個國家的發展與進步，不在於手握多少權力，而是在於人性正氣的傳承與道德底線的遵守，若少了「正道」，多了「算計」，國家終將弱化沉淪，歷史上的亡國，滅亡之前哪個不是朝政紊亂？不禁嘆息人世間如果多一些張光晟、王思禮二人的「俠義風骨」，多一些「感恩圖報」的厚道，我們國家乃至社會，何愁不興？何愁不寧？您說是嗎？

耿繼文 114年12月30日

退警總會前總會長耿繼文經歷：

警大39期行政系畢業

台北市保安大隊迅雷小組中隊長

雲林北港分局長

台中市第一分局長

台北縣警局督察長

桃園警察局副局長

台北市南港、士林、大同分局長

花蓮縣警察局局長

警政署警政委員

警政署督察室主任

