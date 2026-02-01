【耿繼文/專欄】古代也有酒駕！從禿髮烏孤之死，看見人類千年不變的酒後風險
【耿繼文/專欄】農曆春節將至，歲末迎新之際，尾牙聚餐與應酬場合增多，在舉杯慶賀之餘，我想分享一段發生在一千六百多年前的史事，這事是人類最早有「酒駕」的敘述。
公元397年，鮮卑人禿髮烏孤在甘肅武威成立南涼王國，自稱武威王，因武威緊臨後涼國（氐人），二年後將首都武威遷至青海樂都，禿髮烏孤意氣風發，宴請諸將群臣，盡歡飲酒大醉，宴會後騎馬回去失去平衡，墜馬重傷撞斷肋骨，逝世，堪稱世界歷史上最早有「酒駕」的紀錄，紀錄在中國資治通鑑裡，太特別了，通鑑的價值在此。
若以現代的眼光來看，古代交通工具中的牛、驢是初級版，猶如腳踏車；騾、駱駝是中級版如機車；馬為最高級，如同現代的汽車。禿髮烏孤酒醉後騎馬撞傷致死，與現代的酒駕車禍致死案件，本質上完全相同，這也證明了無論科技如何進步，人類在酒精面前的脆弱，古今皆然。
禿髮烏孤這名字，讓人直覺怎會有這種怪姓怪名，蠻有趣的，原來發源於大陸遼河上游大興安嶺山麓與平源的遊牧民族鮮卑人，沒有文字，禿髮烏孤是鮮卑語譯音而來，禿髮是指棉被，這一支鮮卑族人認為他們的祖先出生在棉被裡，就以禿髮為姓氏，以示不忘本。當時中原漢人與胡人多有爭戰，可以譯為拓法吾固的名字，漢人故意寫為禿髮烏孤（烏鴉孤獨），這一文字上的故意，反而讓這個姓氏在歷史長河中，變得極具記憶點，成為有趣的歷史。
鮮卑人因皮膚特別白皙，被其他民族稱為「白虜」，隨著歷史演進，鮮卑人早已融入中華民族，我們身邊如果有皮膚特別白皙的人，或許他的基因裡，就流淌著這支當年騎馬驍勇善戰的鮮卑血統。
從古至今，酒一直是助興、解悶、互動、氣氛、熱鬧、承諾、釋誤⋯⋯的助燃劑，然而酒能助興，亦會誤事，在即將到來的春節假期，無論是尾牙聚餐或親友的團圓，請大家特別以禿髮烏孤酒醉騎馬墜地之事為鑑，「開車不喝酒，酒後不騎車」。
敬祝大家春節馬年，闔家平安、健康喜樂、順心如意，讓我們在歡慶之餘，共渡好年。
更多警政時報報導
【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債
【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 40則留言
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 39則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 19 小時前 ・ 25則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 50則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8則留言
NBA／173公分河村勇輝跳贏球！本季首秀拿6分助公牛滅熱火
身高173公分的日本後衛河村勇輝，本季轉戰公牛隊，今天終於迎接新賽季的第一場比賽，他上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板、2抄截，第四節更在奮力爭球下獲得跳球機會，且還跳贏身高超過20公分的熱火...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 發表留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 53則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 16則留言
不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」 曝綠營2028未爆彈
年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 2則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 119則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 36則留言
主持股王尾牙「一張衝破 900 萬」吳怡霈傻眼： 成長速度太扯了
年末尾牙季到來，公司行號紛紛舉辦聚餐，並安排抽獎環節，犒賞員工一整年的辛勞，許多藝人也搶著接下主持棒，在年末多賺點收入過個好年，吳怡霈日前主持「台灣股王」信驊科技尾牙，她表示股價在短短一周，就漲到一張要價台幣9百萬元，嚇到直呼：「實在太扯了」。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 7則留言