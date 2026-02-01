耿繼文「觀史論安」：酒能助興亦能奪命，古代酒駕給今人的提醒

耿繼文為中華民國退休警察協會榮譽總會長。（圖／耿繼文提供）

農曆春節將至，歲末迎新之際，尾牙聚餐與應酬場合增多，在舉杯慶賀之餘，我想分享一段發生在一千六百多年前的史事，這事是人類最早有「酒駕」的敘述。

公元397年，鮮卑人禿髮烏孤在甘肅武威成立南涼王國，自稱武威王，因武威緊臨後涼國（氐人），二年後將首都武威遷至青海樂都，禿髮烏孤意氣風發，宴請諸將群臣，盡歡飲酒大醉，宴會後騎馬回去失去平衡，墜馬重傷撞斷肋骨，逝世，堪稱世界歷史上最早有「酒駕」的紀錄，紀錄在中國資治通鑑裡，太特別了，通鑑的價值在此。

若以現代的眼光來看，古代交通工具中的牛、驢是初級版，猶如腳踏車；騾、駱駝是中級版如機車；馬為最高級，如同現代的汽車。禿髮烏孤酒醉後騎馬撞傷致死，與現代的酒駕車禍致死案件，本質上完全相同，這也證明了無論科技如何進步，人類在酒精面前的脆弱，古今皆然。

禿髮烏孤這名字，讓人直覺怎會有這種怪姓怪名，蠻有趣的，原來發源於大陸遼河上游大興安嶺山麓與平源的遊牧民族鮮卑人，沒有文字，禿髮烏孤是鮮卑語譯音而來，禿髮是指棉被，這一支鮮卑族人認為他們的祖先出生在棉被裡，就以禿髮為姓氏，以示不忘本。當時中原漢人與胡人多有爭戰，可以譯為拓法吾固的名字，漢人故意寫為禿髮烏孤（烏鴉孤獨），這一文字上的故意，反而讓這個姓氏在歷史長河中，變得極具記憶點，成為有趣的歷史。

鮮卑人因皮膚特別白皙，被其他民族稱為「白虜」，隨著歷史演進，鮮卑人早已融入中華民族，我們身邊如果有皮膚特別白皙的人，或許他的基因裡，就流淌著這支當年騎馬驍勇善戰的鮮卑血統。

從古至今，酒一直是助興、解悶、互動、氣氛、熱鬧、承諾、釋誤⋯⋯的助燃劑，然而酒能助興，亦會誤事，在即將到來的春節假期，無論是尾牙聚餐或親友的團圓，請大家特別以禿髮烏孤酒醉騎馬墜地之事為鑑，「開車不喝酒，酒後不騎車」。

敬祝大家春節馬年，闔家平安、健康喜樂、順心如意，讓我們在歡慶之餘，共渡好年。

