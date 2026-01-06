聊一聊就當機！ 劉浩存自嘲「下線」 王安宇笑揭私下反差面

劉浩存、王安宇主演的《陷入我們的熱戀》將自7日（三）起全台首播。劉浩存談到對王安宇的第一印象，形容他有點安靜，「後來相處下來發現他其實非常活潑，思維也非常跳躍！」她也透露，王安宇會在片場哼唱歌曲，而且唱得很好聽，為大家帶來不少歡樂。

劉浩存(左)透露第一眼看起來文靜的王安宇(右)私下其實很活潑（圖／八大電視）

從張藝謀執導電影出道的劉浩存備受外界矚目，首次合作的王安宇則透露，對方和劇中角色其實有些相似之處。像是男女主角相處時，女方有時會突然不說話，讓對方搞不清楚她到底在想什麼，「其實浩存在日常生活中也會出現這樣的情況，就聊著聊著，突然就感覺她好像當機了。」為此，劉浩存自嘲：「就下線了！」

王安宇日前也分享，一開始見到劉浩存時，覺得她同樣不太愛說話，「但隨著相處的時間變多，她其實會有好幾個狀態，就是會在浩存一號、浩存二號⋯⋯之間來回跳躍。」他逗趣形容，「一號」比較開朗健談，偶爾還會調皮搗蛋，「二號」則如第一印象般文靜。

劉浩存在《陷入我們的熱戀》裡，個性直率獨立（圖／八大電視）

談起拍戲時的趣事，王安宇回憶劉浩存在劇中穿著賽車服拍攝的橋段，直言「其實那套賽車服蠻熱的，天氣也沒有那麼涼爽。」對她的敬業態度感到佩服。劉浩存則表示，自己曾因拍攝電影而學過騎摩托車，本身也有駕照，但要像劇中那樣帥氣地賽車，仍然需要再學習。

《陷入我們的熱戀》劇情描述，性格直率的酷女孩「徐梔」（劉浩存飾）因一場偶然的誤會，認識了帥氣的榜首「陳路周」（王安宇飾）。「徐梔」帶著目的刻意接近他，讓感性的「陳路周」誤以為對方對自己有好感，兩人在曖昧互動中，逐漸展開一段浪漫的愛情故事。

《陷入我們的熱戀》7日起，每週一至五晚間十點在八大戲劇台全台首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導