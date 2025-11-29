聊什麼呢？強強碰面...何欣純、楊瓊瓔反應曝

民進黨確定由何欣純角逐下屆台中市長，立委楊瓊瓔則宣布國民黨內初選。兩女將29日在大里區農會活動會場碰面。讀者提供



台中市長下屆選舉，國民黨除現任立院副院長江啟臣積極布局外，政壇老將、現任立委楊瓊瓔28日晚間宣布「我準備好了」，正式參加黨內台中市長初選。民進黨則已經決定派出立委何欣純征戰。楊瓊瓔、何欣純今（29）日均出席大里區農會活動，兩人相互握手，雖然中間隔著人，依然有交談，展現君子之爭。

何欣純受訪指出，自己在走訪基層的時候，有很多的市民朋友說，楊委員(楊瓊瓔)在地方是非常有實力的，如果未來楊出線，會是一個強勁的對手。

楊瓊瓔今天也出席大里區農會這場活動，針對黨內初選的部分，楊瓊瓔指出，江啟臣也是黨內人才，「姐弟一起登山，一起努力」有共同的目標，希望台中好上加好。

市長盧秀燕表示，國民黨人才濟濟，各個是強棒，每一位想要爭取為台中市民服務，都是好事，恭喜！加油！都恭喜，都加油，謝謝。

