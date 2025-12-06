聊天老是變吵架？小心可能是你無意間刺激了對方的「舊腦」

【健康醫療網／編輯部整理】我們都見過那種一開口就停不下來的人，但相反地，一旦陷入沉默就再也開不了口的情況，其實也常發生。這正是大腦運作的結果。

只要「舊腦」被啟動 就有溝通障礙

你是否也曾遇過這樣的情況：一句看似普通的話，例如「我覺得不是那樣」，就讓對方的表情瞬間冷了下來，整個氣氛也跟著凝結。

這樣的場面，其實與大腦的運作方式有關。

我們的大腦可以分為「新腦」與「舊腦」。

「新腦」指的是前額葉，負責語言、思考與理性判斷，是我們保持冷靜、進行溝通的核心。

「舊腦」則是掌管情緒的大腦邊緣系統，主導著本能反應。當人受到冒犯時會立刻憤怒，察覺危險時會想逃離，這些反應都來自舊腦。

當新腦的活動比舊腦強時，我們能維持理性，冷靜地處理情緒；反之，當舊腦主導思考時，人就容易被情緒牽著走，難以做出合宜的反應。

溝通老是變吵架？「這些話」會讓對方瞬間進入情緒模式

如果將這套機制放進日常溝通來看，會是這樣的情況：

● 當前額葉，也就是新腦被啟動時，我們能看清現場的氛圍，並做出適當回應。

●當舊腦過度活躍，說話就會變得衝動、情緒化，甚至破壞整體氣氛；有時乾脆沉默不語，板著臉讓場面更加尷尬。

要讓對方的舊腦被啟動其實非常容易，只要使用否定語氣或帶有攻擊性的話語，就會立刻觸發情緒反應。例如那句「就算你這麼說」，聽起來無害，卻可能讓人瞬間感到被否定。

這時對方的舊腦會活化，而負責理性思考的新腦則會被抑制。

於是，對方無法再冷靜思考「每個人都有不同看法」或「他應該沒惡意吧」，只剩下「這人真煩」或「又在唱反調」的情緒念頭。

結果不但氣氛被破壞，還容易被認為是難相處或不會溝通的人。

現代溝通障礙 專家：你刺激了對方的舊腦

近年來，「溝通障礙」這個詞的範圍越來越廣，不再只用來形容不敢說話或個性內向的人。即使能言善道，只要被認為不懂氣氛、無法理解他人情緒、講話太快讓人聽不清楚，也可能被貼上「溝通障礙」的標籤。換句話說，現代人對「不會聊天」的容忍度正逐漸降低，因此更需要注意不要刺激對方的舊腦。

同樣的道理也適用於自己。當你覺得「這個人真讓人不舒服」而開始煩躁時，其實是你的舊腦被啟動了，而新腦則被壓抑。

當新腦失去主導權，語言與思考的輸出功能都會下降，讓原本就不擅長的多人對話變得更加困難。

先避開這 3 句話 避免溝通死亡線

要讓多人溝通順利進行，重點是同時保護自己與對方的大腦。盡量不要刺激舊腦，並讓新腦，也就是前額葉保持活躍。要做到這一點很簡單，只要在開口前多想一秒，避免用否定語作為開場。像是「不對」、「不是那樣」、「就算你這麼說」這類話，都會立刻讓對方進入防衛狀態，使對話陷入僵局。

本文來源：《面對多人不怯場、聊出好感度的說話訓練：從職場到聚會都適用，在對的時機說對話的54個開口攻略》，采實文化

