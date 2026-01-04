聊太嗨出事了？Cortis直播脫口「敏感話題」 經紀人急打電話制止

CORTIS直播大聊接吻，戀愛等話題。翻攝LINE TV



出道半年多、被封為2025年「怪物新人」的韓國男團Cortis，日前來台參加AAA典禮時掀起一波追星熱潮，近日成員在直播中熱烈討論戀愛及吻戲等敏感話題，結果意外掀起不小爭議，被外界質疑身為偶像不該大肆談論相關話題，經紀人也在直播中突打電話阻止，要求中斷直播，引起網友熱議。

Cortis日前開設直播時，由於粉絲詢問了和戀愛相關的話題，5名團員也順勢聊開，後續隊長馬丁和來自台灣的團員趙雨凡陸續提及「成年後可接吻」、「五人同時戀愛」及結婚等言論，趙雨凡更脫口說道「我們的經驗可是很豐富的」，觸動部分粉絲敏感神經，在社群平台上引發爭議，經紀人也緊急打電話以「接下來還有工作」為由，要求成員中斷直播。

部分網友認為Cortis談論的內容過於敏感，成員們的言詞過於輕率，「其實哥幾個有點聊嗨了，但是以後還是要謹言慎行。」不過也有粉絲緩頰，認為應該尊重偶像的個人生活，並理解他們也是普通年輕人。還有其他粉絲認為，成員說的有經驗是指回答粉絲，並非是在戀愛方面有經驗，認為是翻譯有些落差。

Cortis團員的言論在網路上引起正反兩派論戰。翻攝自Threads

