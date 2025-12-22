即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華與涂權吉共7名藍委，12月19日搭機赴中，參加「廈門台商投資企業協會」所舉辦的台商活動，引發外界質疑；而翁曉玲今（22）日在國民黨中央召開的記者會時表示，當天廈門市的台辦主任也在場，「大家就是聊聊天或是噓寒問暖，不過就只是這樣」。對此，民進黨發言人吳崢回應，按照翁所述「有聊天」的用語，請問是聊天氣、台灣政情、台灣機密，還是閒話家常呢？翁要不要跟台灣人民交代？





翁曉玲指出，他們非常單純，在上週六（20日）晚上參加對方所舉辦的慶祝典禮活動，席開一百多桌，有來自全中國30幾個台商企業協會的理事、監事、理事長、副理事長等，幾乎全部都是台商朋友，大家聊聊天並噓寒問暖，不過就只是這樣。

快新聞／聊政情還機密？翁曉玲認與廈門台辦主任同場 吳崢：要不要交代

國民黨不分區立委翁曉玲。（圖／國民黨文傳會提供）

她反問，「我們能傳遞什麼訊息？我想全國的同胞、台灣的朋友都知道，我們台灣是一個新聞自由、媒體各方面訊息完全公開，透過媒體、報紙、社群媒體都可以知道（消息），中國也可以看到台灣的新聞，（是）需要我們去傳遞什麼訊息？」

吳崢上午召開「才剛擋國防、杯葛預算 藍委週末急赴中」記者會時回應，翁曉玲的發言，證實了他們的質疑，意即其所指出的資訊完全真實，翁委員自己公開承認，這一趟去到廈門，跟廈門國台辦有所接觸，按照翁所述「有聊天」的用語，請問是聊了什麼？聊天氣、閒話家常、台灣政情還是台灣機密呢？那這一點翁曉玲要不要跟台灣人民交代。

第二，吳崢請教各位台灣的人民頭家，立委跟中國處理統戰的國台辦官員碰面，不用向人民報告與交代嗎？這就是國民黨封殺赴中報備法案的用意，讓他們跟中國建立秘密的溝通管道，不受制約、不受法律約束、不受人民監督，這才是真正的黑箱。

第三，吳崢表示，翁曉玲剛剛稱會繼續在立法院程委會中繼續杯葛國防特別條例，這就坐實他剛剛所言，中國是徹底反對台灣強化國防，結果國民黨在立院做的事情永遠都跟中國要的一樣，都跟中國站在同一邊，翁講的話完全也是禁不起檢驗、沒道理。

他並透露，立院現在要處理的，第一個要送到委員會的是國防特別預算的特別條例，有此條例之後，行政院才可以編列相關預算，隨後也要送到立院審議，就跟之前在處理風災特別預算一樣，要先有特別條例的框架，政院才能編預算；立委之後要監督每一筆錢用在什麼地方，要求行政部門說明，百分之百完全都可以做到。

吳崢說，不論總統賴清德接下來有無要到立院進行關於國防預算的國情報告，讓特別條例盡快付委審查，處理這個框架，都不影響後續立院對國防預算的監督能力，這也是過去在野黨一直高喊委員會中心主義，此口號喊了一整年，結果現在什麼案子都不進委員會審，那到底中心在哪裡？

他批評，「所以翁曉玲又再說謊話、避重就輕，很遺憾看到既然國民黨翁曉玲直接嗆聲，明天在程委會一定要繼續擋國防，希望台灣人民看清楚此現實」。







