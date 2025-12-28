聊著就哭了...... 專家：長時間使用AI機器人可能出現精神病症狀

〔國際新聞中心／綜合報導〕頂尖精神科醫師愈來愈一致認為，使用人工智慧(AI)聊天機器人，可能與精神病(psychosis)案例有關。

華爾街日報27日報導，在過去9個月中，這些專家已診治或審閱數十名患者的病歷；這些患者在與AI工具進行長時間、充滿妄想內容的對話後，出現精神病症狀。

加州大學舊金山分校(UCSF)精神科醫師薩卡塔(Keith Sakata)表示，AI技術本身或許不是妄想的起點，但當患者將自己的妄想當成現實告訴電腦時，電腦接受這個說法，並將其視為事實反映回來，於是就成為不斷循環妄想的共犯。薩卡塔已治療過12名因AI誘發精神病而住院的患者，另在門診還有3例。

自今年春季以來，已有數十起潛在案例浮現，顯示部分民眾在與OpenAI的ChatGPT及其他聊天機器人進行長時間互動後，出現妄想性精神病。期間已有數人死於自殺，且至少發生過一起謀殺案。

這些事件已引發一連串過失致死訴訟。華爾街日報在報導這些悲劇的同時，醫師與學者也正著手記錄並理解導致這些事件的現象。

OpenAI發言人對此表示，該公司正持續改進ChatGPT的訓練，使其能辨識並回應心理或情緒困擾的徵兆，降低對話升溫，並引導使用者尋求現實世界的支援；並持續強化ChatGPT在敏感時刻的回應，並與心理健康臨床醫師密切合作。

其他聊天機器人開發商，包括Character.AI，也已承認其產品對心理健康造成影響。這家角色扮演聊天機器人開發公司去年遭一名青少年自殺身亡的家屬提告後，近期已切斷青少年使用其聊天機器人的管道。

儘管大多數聊天機器人使用者並未出現心理健康問題，但AI技術的廣泛使用，已足以讓醫師感到憂心。

目前尚無「AI誘發精神病」(AI-induced psychosis)的正式定義，更遑論正式診斷，但部分醫師與病友倡議者已開始用這個詞彙，描述那些高度頻繁使用聊天機器人的人。醫師指出，精神病通常具備三項特徵：幻覺、思考或溝通混亂，以及妄想，也就是不被廣泛認同、且固定不變的錯誤信念。

在許多近期與聊天機器人相關的案例中，妄想是最主要的症狀，且往往帶有誇大色彩，例如相信自己完成重大科學突破、喚醒一個有感知的機器、成為政府陰謀的核心人物，或被上帝選中。這部分原因在於，聊天機器人往往會迎合使用者，順著對方輸入的內容延伸回應，不論內容多麼天馬行空。

目前，包括薩卡塔在內的醫師，已開始在病患初診問卷中加入AI使用情況的問題，並呼籲進行更多研究。丹麥上月發布的一項研究檢視電子病歷後，發現38名患者使用AI聊天機器人，對其心理健康造成「潛在有害後果」。

報導指出，科技長期以來一直是人類妄想的焦點。過去曾有人深信電視在對自己說話。但醫師指出，近期與AI有關的案例不同之處在於，聊天機器人會參與妄想，甚至在某些情況下加以強化。

加州大學爾灣分校精神醫學教授普雷達(Adrian Preda)表示，AI模擬的是人際關係，「在人類歷史上，從未有任何事物做到這一點。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

