聊著聊著就對上眼！林心如分享與霍建華相戀契機 坦言從沒想過會在一起

林心如與霍建華2006年相識，2016年公開戀情並結婚，婚後生活一向低調穩定。（圖／翻攝自臉書、微博）

女星林心如近日登上中國大陸綜藝節目《再見，愛人》擔任觀察嘉賓，節目中罕見談及與老公霍建華的感情歷程與婚姻生活，一番真誠分享引發外界熱議。兩人結婚至今已9年，育有一女，感情一向低調穩定，此次林心如鬆口回憶當年情感轉折，也讓不少觀眾感到意外。

林心如近日在陸綜節目《再見，愛人》中談及與霍建華的感情歷程，透露兩人從10年好友到夫妻，當初並未預期會在一起。（圖／翻攝自微博）

節目中，主持人李維嘉詢問林心如，是否與霍建華一樣，歷經感情培養與磨合的過程。對此，她直言回應，一開始真的沒有想過會與對方成為戀人，更沒預料最終會步入婚姻。她表示，兩人認識時間長達10年，長期以朋友身分相處，「異性之間能夠當這麼久的朋友，一定是因為彼此有欣賞的基礎存在」。

廣告 廣告

林心如擔任《再見，愛人》觀察嘉賓，罕見分享與霍建華多年友情轉化為愛情的關鍵過程。（圖／翻攝自微博）

林心如進一步透露，這段關係並非一開始就帶有愛情成分，而是在多年友情累積下，於某個時間點悄然轉變。她形容，當時並沒有特別計畫，卻在某個契機中「對上眼了」，情感自然產生變化。當節目來賓Papi醬好奇追問，究竟是誰先動心，林心如短暫思考後笑說「不知道」，坦言這段感情的開始連自己也說不清。

林心如表示，與霍建華相識多年後，因同在北京拍戲、相處時間增加，情感逐漸產生變化。（圖／翻攝自微博）

她也分享，關鍵的一年，兩人恰巧同時在北京拍戲，因為工作關係相處時間變長，聊天的機會增加，情感也在日常互動中慢慢累積。林心如笑稱，「聊著聊著就聊出火花來了」，現場主持人與來賓聽後紛紛露出好奇神情，追問當時究竟聊了什麼話題，氣氛輕鬆熱絡。

事實上，林心如與霍建華早在2006年便已相識，直到2016年5月20日才公開戀情，消息一出立刻引發演藝圈關注。同年，兩人宣布結婚，並於峇里島舉行婚禮，婚後生活低調，鮮少對外談論私事。如今林心如在節目中首度較為完整地分享情感轉折，也讓外界得以一窺這段從多年友情昇華為婚姻的過程。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

成魔之路1／失業竟有2萬內零星存款 知情人士：張文個性偏執大鬧社區

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了

霸佔公會十年1／揭建築師公會惡鬥內幕 理事長一當13年會員催「快交棒」