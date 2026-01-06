聖伯多祿大教堂「聖門」關閉 梵蒂岡禧年宣告結束

（中央社梵蒂岡6日綜合外電報導）時值主顯節（Epiphany）之際，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天關閉聖伯多祿大教堂「聖門」（Holy Door），為2025年禧年（Jubilee）畫下句點。

法新社報導，這場關閉華麗的青銅聖門儀式，以及隨後舉行的彌撒，是天主教聖年（Holy Year）的最後階段。這次聖年是由良十四世的前任教宗方濟各（Pope Francis）於2024年12月24日開啟。

史上首位美國籍教宗，70歲的良十四世身著金色鑲邊的象牙色祭袍，頭戴著禮冠，在跪地祈禱後莊嚴地關閉聖門。

良十四世表示：「我們懷著感恩的心，在眾多信眾的支持下，準備關閉這座聖門。我們深信，每當我們感到疲憊與受壓迫時，善牧之心的大門始終為我們敞開。」

隨後，他在一群身穿白袍的樞機主教引領下走向祭壇，主持隆重彌撒。包括義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）在內等多名政要與信徒皆出席觀禮。

禧年對全球超過14億天主教徒而言，是反省與懺悔的時期。梵蒂岡官員昨天表示，禧年慶典共吸引全球來自185個國家、超過3300萬名朝聖者造訪羅馬。

去年4月以88歲高齡辭世的前教宗方濟各於2024年12月24日打開這座聖門，為禧年揭開序幕。梵蒂岡每隔25年定期舉辦禧年活動，朝聖者只要通過聖門，便可獲得「全大赦」（plenary indulgence），也就是罪過的赦免。

這次的禧年罕見地跨越了兩任教宗任期。上一次有教宗在「聖年」期間辭世是在1700年。（編譯：劉淑琴）1150106