聖伯納汀諾縣4年前血案開庭 警曝華人母女挨103刀慘死
南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）曾發生一起慘不忍睹的案件，一對華人母女在睡眠中被殺害，年幼女孩僅8歲，大聲呼喊「媽媽、媽媽」求救，但最終躺在血泊中。四年後，案件重新開庭，警探作證稱，嫌犯為阻止母女尖叫而刺死她們，兩人共身中103刀。
據The Press-Enterprise報導，這起雙重謀殺案1月28日開始庭審， 嫌犯Jacob Allen Wright在辯護律師的陪伴下出庭，他身著橄欖綠囚服、橙色鞋子，神情淡漠，儘管手腳均戴鐐銬，仍在黃色法律便簽簿上記筆記。這名24歲的年輕人被控闖入居民家中，將毒手伸向8歲的Ruby Meng以及44歲的賈佳（Jia Jia，音譯）。
案發於2021年3月7日深夜，時年19歲的Wright為不發出任何聲響，他脫掉鞋子，躡手躡腳穿過一扇敞開的玻璃推拉門，走上庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）一戶人家的樓梯。他當時攜帶一把鋸齒刀，刀柄為黑色，並帶有指槽。
警稱嫌犯空虛孤獨
聖伯納汀諾縣警探Malcolm Page，28日出席預審聽證會，敘述案件詳細過程。Page指出，案發當晚，時年19歲的Wright感到空虛、孤獨，凌晨2時左右，他離開家出門散步，走了3英里後，Wright來到貝加諾巷（Bergano Place）一條死胡同的盡頭。他戴著口罩，走進一棟落地玻璃門敞開的住宅，繞過兩間緊閉的臥室，最後進入華人母女睡覺的房間。
目擊者也險送命
當晚睡在隔壁房間的客人朱珠（Zhu Zhu，音譯）在法院作證稱，案發時，她正在臥室看手機視頻。朱珠突然聽到賈佳尖叫，喊著女兒Ruby的名字，Ruby則尖叫喊「媽媽、媽媽」。警察稱，這些尖叫聲讓兇手Wright驚慌失措，他感到恐懼並希望尖叫聲停止，於是刺向尖叫的人。
朱珠回憶當時場景，「突然間，一切歸於寂靜。」但這寂靜很快被她自己隨後的尖叫聲打破，Wright殺害母女後看到朱珠，便躲在敞開的門後，襲擊時年38歲的朱珠，他左手抓住被害人，用刀刺向對方的左肩和頭部。朱珠哭著作證說，她當時以為自己就要死了，聽到血像河水一樣流淌在地板。
此時，賈佳的丈夫孟賢喜（Xianxi Meng，音譯）聞聲趕來，當晚他因打牌晚歸，不想打擾妻子，因此睡在另一間臥室。朱珠後來找到自己的手機，在兇手逃離現場時撥打911報警。
女童心臟被刺穿
Page是這起案件的首席警探，開庭時，他翻閱7英吋厚的案卷資料，宣讀兇手當晚留下的慘狀：賈佳身中97處切割傷，其中77處刺穿皮膚，20處創口深度大於長度，頭部、頸部、軀幹、四肢及心臟均被刺傷。8歲女孩身上有6處刀傷，其中2處超過3英吋深，刀刺穿她的心臟。母女倆的遺體在血跡斑斑的床邊地板上。
相關報導指出，受害者一家是來自中國的移民家庭，案發時已在社區居住7年。賈佳是山東青島人。朱珠遭受襲擊後接受長達4年的物理治療，她患有創傷後壓力症候群（PTSD）。凶案發生1個多月後，嫌疑人被捕。據悉，Wright在交通攔截期間曾被採集DNA證據，2021年4月13日在第2次交通攔截時被逮捕。
事隔四年後的聽證會上，法官Michael A. Knish聽取證詞後裁定，對Wright因全部指控予以無保釋羈押，包括兩項謀殺罪、一項謀殺未遂罪、一項涉及性虐待內容的兒童色情物品持有罪，以及另一項兒童色情物品持有罪。Wright對所有指控均不認罪，辯護律師未提出辯護主張。
起出數百色情照
警察Robert Sanchez作證稱，兒童色情指控源於Wright電腦下載的數百張未成年兒童照片。檢察官David Collins陳述，另一兒童色情物品指控，涉及嫌犯被捕後在西谷拘留中心收到的郵寄照片。警察Melissa Carrillo作證稱，今年6月西谷拘留中心郵件篩查人員發現，寄給Wright的信件中含少女照片及附言「你索求聖杯，我先給你最佳珍品」，隨後在其囚室查獲類似著裝暴露、並擺出色情姿勢的幼女圖像。
法庭沒有要求被害人朱珠當庭指認兇手。檢察官Jason Anderson表示，將尋求死刑判決，「這是發生在家中的雙重謀殺、以及一起謀殺未遂案。孩子死在父母的床上，這簡直是最可怕的噩夢。」
案發至今已有四年，調查人員尚未確定嫌犯Wright的作案動機，他為何選擇這戶華人移民痛下毒手，也沒有證據表明，他曾試圖闖入其他住宅。由於該案發生時，正值亞裔仇恨犯罪頻發之際，引起居民恐慌，猜測案件是否涉仇恨犯罪，不過警局表示，嫌疑人犯罪動機與仇恨犯罪無關。
