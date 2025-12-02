聖保祿醫院獲捐贈24台輪椅 副院長滕春祐感謝業者關懷醫療需求

黃子柔英文班老師黃子柔(左5)聯合同班學員及多位企業界愛心人士捐贈輪椅、聖保祿醫院何慧芳修女(左7)、副院長滕春祐(左8)代表受贈。圖：聖保祿醫院提供

為回饋社會、支持醫療善行，黃子柔英文班老師黃子柔於今(2)日下午，聯合同班學員及多位企業界愛心人士，在聖保祿醫院新大樓舉行輪椅捐贈儀式。此次共捐贈24台輪椅，由聖保祿醫院副院長滕春祐及何慧芳修女代表受贈，將提供給院內行動不便或短期需要協助的病患使用。

黃子柔表示，這些輪椅承載的不只是物資，也是學員們團結力量所凝聚的愛心，希望能讓更多病患在就醫過程中得到即時協助。這次捐贈活動中，來自企業界與學員的支持踴躍，各界攜手完成了十分有意義的公益行動。

廣告 廣告

聖保祿醫院表示，自2023年10月起，黃子柔英文班開始長期投入輪椅捐贈，截至今日，累計已捐贈53台輪椅予聖保祿醫院，協助無數病患在就醫與復健過程中得到便利。

滕春祐代表院方表示感謝，並強調這些輪椅將立即投入醫院日常服務，協助行動不便的患者順利就診。他並讚揚黃子柔及班上學員、企業捐贈者多年來持續關懷醫療需求，是社會愛的典範。

黃子柔表示，希望藉由這次捐贈活動，拋磚引玉，鼓勵更多民眾與企業投入公益行列，以實際行動讓醫療資源更充足、患者獲得更多照顧。「一人一點力，我們的世界就會更美麗。」黃子柔說，輪椅雖小，卻能在患者最需要時帶來尊嚴、便利與希望。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園施政滿意度奪六都第一 張善政：沒有最好只有更好

國家警光獎頒獎典禮登場 張榮興勉勵員警為打擊犯罪、改善交通持續奉獻