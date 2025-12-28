聖保羅熱浪 耶誕高溫破紀錄

北半球正是嚴寒冬季，冷氣團一波接一波。而南半球的夏季正在展開。有著110萬人口的巴西聖保羅，是拉丁美洲最大城市、今年降雨量創10年新低，現在又遭到一波熱浪來襲，從25號耶誕節到26號，一連兩天高溫創紀錄，而且26號氣溫攝氏36.2度、還創下60多年來12月份的最高紀錄。民眾熱到昏頭，也感受到，氣候變遷的威力。

烈日當空，有民眾被曬到頭昏腦脹民眾 贊博尼：「熱死了 到處都熱，站著不動都出汗。」

南半球正是炎炎夏日，巴西一波熱浪來襲，最大城市聖保羅，25號耶誕節當天，氣溫達到攝氏35.9度，創下2025年最熱的一天，沒想到隔天飆到36.2度，不只打破今年紀錄，還創下自1961年以來12月份的最高紀錄。巴西國家氣象局對聖保羅和里約熱內盧等東南部地區，發布了高溫紅色預警民眾 迪尼茲：「過去的季節差別很大，現在變了 寒冷季節也挺熱，有時熱一周 然後就很冷了。」

民眾深切感受到氣候變遷帶來的影響。聖保羅市今年降雨量、創下近10年來的新低，目前正在實施限水措施。根據科學研究，全球暖化和過度城市化、正在導致聖保羅的氣溫升高。

