聖保羅老宅翻新 看見舊記憶與新生活共存：在尺度與機能中取得平衡 以材質與光影勾勒空間曲線

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜FJ55 Arquitetos】

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

一座老建築的魅力，往往藏在它靜默不語的裂縫與斑駁之中。當光線從巴西聖保羅的高樓之間灑落，映照在這間面積30坪公寓的裸露混凝土上，彷彿提醒著人們，歷史並非過去式，而是與現在並肩而行的狀態。屋主初訪此地時，即被這份未經修飾的真實所吸引，於是決定攜手當地FJ55 Arquitetos建築事務所的Felipe與Jordan Perez兩位設計師，展開一場讓記憶與生活共存共生的改造旅程。

廣告 廣告

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

打開格局視野 讓光與動線自由奔放

這間屋齡已久的公寓原先為兩房格局，公私領域分隔明確，卻也形成了動線中斷與採光不均的問題。男女主人長年在家工作，因此希望擁有一個具備開放性的互動場域，傳統的封閉式書房自然成為首先被改造的目標，設計團隊大刀闊斧的拆除多數隔間，僅保留主臥室與客浴牆面，再透過系統櫃與家具進一步定義使用功能，使室內瀰漫著自由流動的態度，並為日常注入輕盈彈性。

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

且設計師善用多元材質結合靈活創意替居家氛圍形塑與眾不同的特色：裸露的混凝土天花與梁柱，保留歲月所遺留下的紋理；白色粉刷牆面，反射自大片落地窗引入的自然光；地坪則鋪設溫潤木地板，悄然串聯全室。三種材質在視覺與觸感上皆構成層次分明卻彼此統一的調性，為後續空間細節勾勒出清晰動人的節奏。

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

見證生活節奏的開場 從零到有書寫居家新篇章

從玄關步入，L型配置的Freijó木質櫃體首先映入眼簾，一側為簡約的工作桌與書架，上方以鐵件固定層板，承載大量藏書之餘，也讓立面富有韻律。另一側則展示屋主自製音響與黑膠唱盤，不僅功能實用，更透露本身對音樂抱持的深厚情感，讓這片角落成為平日創作與休憩之間的轉換場合。

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

穿過公共區域，視線流向後方寬敞的起居區。這裡巧妙揉合了現代與懷舊的氣息：義大利Cini Boeri建築師設計的Strips沙發選購自聖保羅古董店，搭配傳家茶几與多件經典家具：包括巴西建築師Sergio Rodrigues設計的Mole扶手椅與Kiko單椅，共同演繹深厚的年代感。牆面懸掛來自紐約的收藏海報與美國傳奇藝術家Jean-Michel Basquiat的作品，使藝術氣息不著痕跡的融入周遭環境中。

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

此外，為了回應拆除牆面後橫梁裸露的不對稱問題，設計師特別打造一系列鐵件層架，使結構不顯突兀，反倒成為一道裝飾性極強的展示平台，綠色植栽交叉錯落其中，為視覺增添一抹清新氣息。

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

公私領域的巧妙平衡 為人生找回恰到好處的溫柔精神

餐廚區以開放式格局規劃與起居區緊密相聯，廚房延續Freijó木紋櫃體與大理石檯面，細膩與堅實兼具。中島拋棄傳統直角，改以圓弧線條包覆，外層以紅陶色瓷磚裝飾，柔化建築的幾何線條，同時呼應全室溫暖色調。中島亦成為快速用餐與家人間情感交流的場所，在生活中扮演極具實用機能的角色。

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

餐廳緊鄰中島，聚會時可一邊備餐一邊與賓客愜意談心。家具挑選方面，由巴西藝術家Jaqueline Terpins設計的Litoral長桌、巴西家具品牌L’oeil出品的Diva椅，以及巴西設計師Fernando Prado設計的UFO吊燈，共同組成一幅極具設計感的細膩場景，充分展現拉丁設計語彙的豪邁奔放與不羈美學。

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

燈光配置則採用軌道燈，天花的混凝土材質也做出對應處理，不讓設備破壞其整體觀感，還可因應不同區域與時段隨意調整明暗，令空間在白天與夜晚都展現出不同風貌。

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

圖片提供｜FJ55 Arquitetos

私領域延續公領域風格，以白牆與實木家具為主，營造恬淡氣質。主臥室內部簡潔乾淨，展現清晰秩序感。浴室的磁磚配色精緻，下半部為溫暖的紅陶色，上半部過渡至純白色，在牆面形成柔和的漸層變化，洗手台亦選用同色調陶製款式，搭配木質收納櫃，處處展現質感，彰顯巴西當代設計對材質與色溫的敏銳掌握度，從此歲月無聲，卻在這片居所中緩緩發酵，成為人生最溫柔的注腳。

上設計王看更多資訊