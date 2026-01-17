聖元宮馬府千歲濟弱送暖吉安 游淑貞感佩年輕世代回饋社會

歲末寒冬之際，吉安鄉公所持續串聯地方力量，牽起社會關懷的溫暖連結，陪伴弱勢家戶度過生活瓶頸，讓寒冬不再冷冽。

花蓮聖元宮長期支持游淑貞鄉長推動社會福利的施政理念，連續六年捐贈民生物資，透過鄉公所物資捐贈平台（見圖），將愛心即時送達最需要的鄉親手中，充分展現公部門攜手在地宮廟及青年行善、共同守護鄉里的良善動能。

聖元宮奉行馬府千歲「濟弱扶貧」的信念，此次整合信眾量能，捐贈白米合計667斤，協助鄉內弱勢家庭穩定基本生活所需。游淑貞鄉長除親自頒贈感謝狀表達謝意，也感性表示，感謝聖元宮長期扮演社區關懷者的角色，凝聚宗教與社會的正向力量，透過公私協力，讓善的循環在地方持續發酵。

游鄉長並代表鄉親，感謝聖元宮顧問主席姜景文代表的引介，以及主委吳水籐、總幹事曹勝輝與全體管理委員的支持與無私付出。此次於歲末年終之際，捐贈由花蓮縣農會及花蓮市農會推出的「花蓮土地之歌」品牌優質良米與在地營養白米，鄉公所也將善盡責任，迅速將物資送至弱勢家戶，讓善信的祝福陪伴受惠鄉親迎接嶄新的一年。

鄉代姜景文表示，聖元宮創設之初原為「聖元壇」，多年來透過管委會持續投入社區關懷工作。六年前，因認同游鄉長帶領團隊走入村鄰、實際傳送溫暖的行動力，並看見鄉公所物資捐贈平台的公信力與效率，正式開啟攜手公所發放物資的合作模式，讓善意能更即時、更精準地送給需要的人。

值得一提的是，聖元宮管委會成員近年逐漸年輕化，多位二十多歲的活動幹部熱忱投入公益行動，顛覆外界對傳統宮廟的刻板印象。總幹事曹勝輝表示，長期看見游鄉長為地方奔走服務、關懷弱勢的身影深受感動，也讓年輕世代願意跟隨腳步，從鄉內做起，真正關懷社會角落與福利邊緣的鄉親；未來若有更多能力，也將持續把這份愛向外延伸，讓溫暖不間斷地傳遞出去。

活動中，游淑貞鄉長強調，此次聖元宮發起的白米捐贈公益行動，不僅是物資的分享，更是一份來自年輕世代的溫暖心意，充分展現宗教信仰與社會公益的深度結合，也為地方注入安定人心的正能量。未來鄉公所將持續鏈結來自社會各界的溫暖資源，為社會注入溫馨動能，也讓幸福吉安鄉永續盈滿善意。