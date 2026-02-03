生活中心／綜合報導

聖克里斯多福及尼維斯駐台大使，儘管來自加勒比海，卻有個中文名字叫范東亞，說得一口流利中文更讓人印象深刻。原來他不但曾是國合會獎學金生，還在台灣念了6年書。不但很自豪大喊「我是台灣人」，還預告打算2027年勇敢挑戰吃「臭豆腐」。

聖克大使范東亞：「你很本土欸，我是台灣人。」怎麼有辦法，讓國合會副秘書長對著國外大使說出，你很local！聖克大使范東亞：「大家好我是范東亞，我來自一個加勒比海的國家，我覺得你們也沒有聽過。」聖克里斯多福及尼維斯，唸這麼快！真的沒聽過，簡單說，就是聖基茨島，台灣大多簡稱聖克，而他是聖克大使范東亞，趁著農曆年前夕，上節目，但你發現了嗎？身為大使，外國人，怎麼中文講這麼好！聖克大使范東亞：「我的中文不好，我從2012到2018年，在台灣讀書。」

聖克大使自豪喊「我台灣人」 學生時期赴台留學6年

聖克大使范東亞，2012年來台唸書6年，自豪喊「我是台灣人」。（圖／民視新聞）原來范東亞大使學生時期，是國合會的獎學金生，今年35歲的他，不只拿到銘傳大學大眾傳播學士學位，畢業後，再攻讀北醫碩士，回國之後，2022年再回來台灣接任聖克的駐台大使，回想起，第一次來台，越講越興奮！當時就很愛台灣，還說自己是台灣人，那...先來挑戰一下，台灣的奇特美食！聖克大使范東亞vs.主持人謝佩芬：「你喜歡臭豆腐嗎？你吃過嗎？不幸的是，我從來沒有吃過臭豆腐，我不認為，我的腦子會允許我去吃，也許在2027年。」蝦米啊！來六年，竟然沒吃過這等人間美味！好啦，打勾勾約定好一年後一起去吃臭豆腐。

聖克大使范東亞大學時曾參加外籍人士歌喉戰，奪得冠軍。（圖／民視新聞）范東亞親切分享台灣印象，不只如此，大使擁有18般武藝，唱歌也難不倒他。聖克大使范東亞"天天"：「那馬路上天天都在塞，而每個人天天在忍耐，沒有你日子很黑白，原來這樣就是戀愛。」渾然天成歌唱技巧，難怪一舉拿下外籍人士歌喉戰冠軍，節目中，范東亞大使跟著主持人，邊吃台灣小吃邊話當年，還有對台灣的熱愛，范東亞說，講中文不是難事，但還能更好，下次在台北街頭，看到這位「外籍台灣人」，可別亂說他壞話。主持人謝佩芬：「他是聽得懂的。」

原文出處：聖克大使自豪喊「我台灣人」 學生時期赴台留學6年

