聖克里斯多福及尼維斯總理德魯伉儷抵台訪問 林佳龍接機迎賓

聖克里斯多福及尼維斯總理德魯伉儷抵台訪問，外交部長林佳龍前往機場接機獻花表達誠摯歡迎。(記者劉信德攝)

〔記者劉信德／桃園機場報導〕聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯(Hon. Dr. Terrance Drew)閣下伉儷於13日(週四)清晨搭乘長榮航空班機抵達桃園國際機場，展開為期五天的訪台行程。外交部長林佳龍親自前往接機，並向德魯總理夫婦獻花致意，表達我國政府最誠摯的歡迎。

德魯總理下機後第一句話就說「非常高興再次造訪美麗的中華民國台灣」，並表示，台灣是我們獨立後第一個與我們站在一起的國家，數十年來，這份夥伴關係已經發展出真誠的信任、尊重和共同的願景。

德魯總理強調，台灣在科技、創新、科學和教育方面的成就令人印象深刻，期盼透過此次訪問，進一步加強兩國之間的邦誼，讓我們繼續相互學習、共同成長，並為我們的人民創造永續發展的機會

德魯並重申，聖克里斯多福及尼維斯堅定不移地支持台灣，特別是確保台灣對全球和平、發展和創新所做的寶貴貢獻，能在國際社會中獲得應有的認可和接納。

此行是德魯總理任內第三度訪台，訪團成員包括外交部長道格拉斯(Denzil Douglas)、總理夫人普琳絲(Diani Prince-Drew)、總理辦公室次長賀瑟爾(Naeemah Hazelle)、無任所大使納塔尼爾森(Leon Natta-Nelson)等要員。期間，德魯總理將會晤賴清德總統及林佳龍部長，並見證克國首都巴士底市與台北市、台南市締結姊妹市，同時參訪台灣企業與文化設施。

德魯總理在致詞時表示，非常高興再次造訪美麗的台灣，感謝台灣長年以來的真摯友誼與支持。(記者劉信德攝)

