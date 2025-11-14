聖克里斯多福及尼維斯總理訪黃偉哲

▲市長黃偉哲偕副市長葉澤山與多位市府局處首長迎接訪團。德魯總理此行見證了該國駐台大使范東亞(H.E. Donya Lynex Francis)代表巴士底市(Basseterre City)與黃偉哲市長簽署姊妹市協定。（圖／南市府提供）

[NOWnews今日新聞] 邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯(Terrance Drew)今(14)日與總理夫人普琳絲(Diani Prince-Drew)率團到訪台南，德魯總理此行見證了該國駐台大使范東亞(H.E. Donya Lynex Francis)代表巴士底市(Basseterre City)與市長黃偉哲市長簽署姊妹市協定。黃偉哲除代表台南市民向總理致上誠摯謝意，他也期待德魯總理一行在台南停留期間能多所交流，並進而愛上台南這座城市。

▲德魯總理此行見證了該國駐台大使范東亞(H.E. Donya Lynex Francis)代表巴士底市(Basseterre City)與市長黃偉哲市長簽署姊妹市協定。（圖／南市府提供）

黃偉哲表示，訪問團遠道而來令台南倍感榮耀，並提及德魯總理多次為台灣發聲、力挺台灣加入國際組織，黃偉哲於會中向克國駐台范東亞大使及我國駐克國陶令文大使表達感謝，在兩位大使的協助下促成此次締盟，讓兩市有緣結為姊妹市。黃偉哲提到，台南是台灣第一個城市、同時也是擁有三百年首都歷史的古都，巴士底市則是克國首都，亦是該國歷史最悠久城市，兩市在此相似基礎下締結為姊妹市，格外具有深刻意涵。黃偉哲期盼未來兩市能在城市治理、文化、教育及經濟等領域建立更多實質交流、深化友誼，為台灣與克國的情誼再添新頁。

▲黃偉哲贈送德魯總理台南市鑰。（圖／南市府提供）

德魯總理表示，台灣的國土不大卻力量強大，而這份價值在台南展現得更加明顯，他指出台南保存著許多珍貴的歷史古蹟，讓人深刻感受到古都的歷史傳承力量，而他們也有兩座古堡，這正是巴士底市與台南締結姊妹市的文化淵源之一。德魯總理也談到，台南的芒果享譽國際，而該國國內也有芒果節活動，雙方擁有許多巧合與相似，這樣的緣分讓雙方註定成為姊妹市。

▲德魯總理回贈黃偉哲畫作禮品。（圖／南市府提供）

在談到兩市的未來合作時，德魯總理表示，目前有許多克國留學生在台南求學，尤其在機械工程領域最為熱門，這些學生在台南獲得知識與友誼，回國後也為國家轉型注入新動能。他強調小國同樣可以懷抱大夢想，兩國過去已共同實現許多目標，他期待未來藉由兩市締盟進一步深化合作，讓更多人因交流而受益。

巴士底市位於聖基茨島(St. Kitts)西南岸，為聖克里斯多福及尼維斯聯邦的首都及最大城市，「巴士底」之名由法國人命名，有「低地」之意。我國與聖克里斯多福及尼維斯聯邦於1983年建交，為克國宣布獨立後第一個建交的國家，兩國迄今維持友好邦誼。

