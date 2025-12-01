聖克里斯多福及尼維斯聯邦大使參訪唐氏症基金會 推動跨國交流
圖：大使范東亞一行與在台留學生、唐寶寶相見歡，場面溫馨熱絡。
【記者吳明憲 / 綜合報導】聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使范東亞 (H.E. Ambassador Donya Lynex Francis) 上周偕同大使館人員與在台留學生一行六人，特別前往由唐氏症基金會設立的「明倫工坊」參訪。大使此行不僅與唐寶寶及身心障礙青年面對面交流，更深刻感受基金會長期投注於障礙者支持服務的成果。踏入明倫工坊的瞬間，大使范東亞以親切笑容與孩子們熱情互動，迅速拉近彼此距離。唐寶寶們早已準備好一段充滿活力的開場舞，隨著音樂節奏盡情舞動。每一個舞步、每一個笑容都真摯動人，將現場氣氛推向溫暖、歡樂且感人的瞬間。這份純粹而直接的熱情，也深深感染了大使及其隨行團隊。
在參訪過程中，大使一行更深入了解基金會多年來推動的多元支持服務，包括職涯培訓、生活輔導、永續教育與社區融合等面向。大使團成員亦親身參與手工皂製作體驗，與唐寶寶一同完成作品。過程中雖然彼此的語言不同，但透過微笑、眼神與肢體語言，彼此仍能自然交流，展現跨文化、跨國界的真誠連結。
克國大使范東亞表示：「自己 17 歲起便在克國從事教職工作，長期致力於教育傳承，特別關注孩童的學習與成長。他也鼓勵克國在台留學生在專業學習之餘，積極投入社會公益，發揮自身所長，回饋社會。」他進一步分享，家族中亦有一位唐氏症的親人，因此特別安排此次參訪，希望能藉此了解唐氏症相關資訊與服務，讓更多有需要的人獲得協助。在交流過程中，大使亦提出合作構想，期望與基金會共同推動英文語言交換課程，由克國在臺留學生協助教授基金會服務對象，促進雙方語言與文化的相互學習，也為未來建立更多合作與連結機會奠定基礎。
唐氏症基金會董事長林正俠表示：「看到范東亞大使以如此真誠、投入的態度與孩子們互動，我們深受感動。大使不僅以開放的心接觸明倫工坊的每一位孩子，也用心了解基金會在支持障礙者上的各項努力。他的到訪，讓我們感受到國際社會對唐氏症族群的關注與支持，更讓孩子們看見更加寬廣的世界。」林正俠董事長進一步指出：「基金會長期致力於促進障礙者參與社會、創造多元學習機會，而國際交流正是其中非常重要的一環。透過與聖克里斯多福及尼維斯聯邦的交流，我們看見更多合作的可能，無論在青年志工、語言教育、文化互動或公益倡議上，都有機會共同創造影響力。我們期待未來能與大使及其團隊攜手，推動更多鼓舞人心的跨國合作。」
基金會強調，國際交流的價值不僅在於互相認識，更在於建立長期合作的可能。未來，基金會將持續與國際間不同領域的夥伴攜手合作，推動障礙平權、多元文化交流以及更多公益行動，讓社會看見每一位障礙者的力量與可能。
圖：大使范東亞體驗手工皂製作，展現對公益的支持。
