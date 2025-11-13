聖克里斯多福訪團抵台 總理盼加強邦誼共同成長

（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯伉儷今天率團訪台，他表示將支持確保台灣對全球和平、發展和創新貢獻，能在國際社會獲得應有的認可和接納，也盼望訪問能加強2國邦誼。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷應邀於13日至17日率團來台訪問，訪團搭乘長榮航空BR31班機於清晨6時4分抵達桃園國際機場，外交部長林佳龍特別前往國賓門接機，表達歡迎之意。

德魯在桃機發表談話表示，很高興能夠再次訪問美麗的中華民國台灣，每次來到台灣，都讓他感到既熟悉又振奮，這提醒他，聖克里斯多福及尼維斯與台灣之間，42年來一直維繫著堅定不移的友誼。

德魯說，台灣是聖克里斯多福及尼維斯獨立後第1個與克國站在一起的國家，數十年來，這份夥伴關係已發展出真誠的信任、尊重和共同的願景。2國雖然幅員不大，但已證明，當友誼根植於相互理解時，就能帶來非凡成果。

德魯指出，過去訪台經驗讓他對台灣在科技、創新、科學和教育方面取得的卓越成就感到印象深刻，這次訪問也不例外。每一次接觸都為克國這個年輕而有抱負的國家提供學習、成長和探索新途徑的機會，以推進自身發展。

德魯表示，這些訪問也讓雙方能透過交流，分享經驗、技術和觀點，加強2國人民之間的連結，很榮幸能夠分享文化、創造力以及雙方對一個可持續及具包容性未來的願景。透過這些作為，持續建立一座能嘉惠2國和2國人民的橋梁。

德魯說，在持續這份長久友誼的同時，聖克里斯多福及尼維斯堅定不移地支持台灣，特別是確保台灣對全球和平、發展和創新所做的寶貴貢獻，能在國際社會中獲得應有的認可和接納。

德魯也代表聖克里斯多福及尼維斯政府和人民，對台灣熱情款待和夥伴關係表達最誠摯感謝。願這次訪問能進一步加強2國之間邦誼，讓雙方繼續相互學習、共同成長，並為雙方人民創造永續發展機會。

外交部表示，訪團成員包括總理夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）、外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、總理辦公室次長賀瑟爾（Naeemah Hazelle）、無任所大使納塔尼爾森（Leon Natta-Nelson）等主要官員。

外交部說，此行是德魯任內第3度來訪，訪台期間將會晤總統賴清德，就雙邊合作及共同關切議題交換意見，此外也將會晤林佳龍並接受款宴，另將見證克國巴士底市（Basseterre）分別與台北市及台南市締結姊妹市，同時參訪相關企業及經建文化設施。（編輯：方沛清）1141113